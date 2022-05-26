Стоит ли для жилищного кредита выбирать аннуитетный график, и что вообще это такое?

«Названия этих графиков иногда могут сбивать с толку, поскольку в случае графика с равными основными частями ежемесячные платежи на самом деле меняются, а в случае аннуитетного графика — нет», — рассказала руководитель розничного банкинга эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен.

«Самое простое и важное различие между этими графиками заключается в том, что при аннуитетном графике ежемесячные платежи всегда одинаковы. Сам термин аннуитет означает "платеж фиксированной величины". В случае же графика с равными основными частями ежемесячные платежи со временем становятся все меньше и меньше», — сказала Хакиайнен.

Выплаты по жилищному кредиту всегда состоят из двух частей: процентов и погашения самого кредита.

Аннуитетный график

Если базовая процентная ставка Euribor остается неизменной, платеж по кредиту каждый месяц всегда один и тот же, но в начале периода погашения кредита процентная часть ежемесячного платежа выше и далее уменьшается каждый месяц. Например, если вы ежемесячно выплачиваете 300 евро, например, в начале периода погашения проценты составляют 90 евро, а основная сумма 210 евро. В конце периода погашения кредита проценты могут составлять, например, 10 евро, а основная сумма 290 евро.

«При аннуитетном графике всегда известна определенная сумма, которая и будет списана со счета. Таким образом, платежи распределяются равномерно и людям проще планировать свой бюджет», — отметила Хакиайнен.

График с равными основными частями

«Здесь заемщик в начале платит больше, но выплачиваемая банку каждый месяц сумма уменьшается, поскольку проценты на остаток кредита становятся ниже», - сказала Хакиайнен. В этом графике основная сумма кредита делится поровну между всеми платежами, а затем добавляются проценты на непогашенный остаток. Однако, поскольку остаток кредита каждый следующий месяц немного уменьшается, проценты также становятся ниже.

Таким образом, график с равными основными частями означает, что в конце периода погашения кредита клиент платит банку меньше процентов, чем в случае аннуитетного графика. Причина в том, что каждый месяц основная сумма кредита погашается. А чем меньше основная сумма кредита, тем ниже проценты.

Марина Хакиайнен добавила, что из-за более низких процентов график с равными основными частями в итоге окажется для заемщика более выгодным, но недостатком является то, что первоначальные выплаты по кредиту заметно выше, чем при использовании аннуитетного графика.