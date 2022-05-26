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Поддержка центристов среди русскоязычных избирателей составляет 46%

rus.postimees.ee
Поддержка центристов среди русскоязычных избирателей составляет 46%
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Юри Ратас.
Юри Ратас. Фото: Tairo Lutter / Postimees

Лидером предпочтений эстоноязычных избирателей в мае является Партия реформ, а среди русскоязычных избирателей по-прежнему лидирует Центристская партия, пишет Rus.ERR.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Kantar Emor, проведенного по заказу ERR.

Рейтинг реформистов среди эстоноязычных избирателей вырос с 29% в апреле до 39% в мае. Далее следовала EKRE (19%) и "Ээсти 200" (16%).

Центристскую партию среди эстоноязычных избирателей поддерживали всего 8%. По этому показателю центристы уступили "Отечеству" (9%) и обошли социал-демократов (6%).

Среди избирателей неэстонской национальности на первом месте остается Центристская партия с рейтингом 46%, следом за которой расположились "Ээсти 200" (19%), социал-демократы и Партия реформ (у обеих по 10%), EKRE (8%) и "Отечество" (менее 1%).

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