Поддержка центристов среди русскоязычных избирателей составляет 46%

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Kantar Emor, проведенного по заказу ERR.

Рейтинг реформистов среди эстоноязычных избирателей вырос с 29% в апреле до 39% в мае. Далее следовала EKRE (19%) и "Ээсти 200" (16%).

Центристскую партию среди эстоноязычных избирателей поддерживали всего 8%. По этому показателю центристы уступили "Отечеству" (9%) и обошли социал-демократов (6%).