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Марина Овсянникова получила премию Вацлава Гавела

Deutsche Welle
Марина Овсянникова получила премию Вацлава Гавела
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Марина Овсянникова
Марина Овсянникова Фото: Marina Ovsyannikova via REUTERS

«Россия должна проиграть эту войну как можно скорее», – заявила Марина Овсянникова на церемонии награждения. Она назвала Путина военным преступником и сообщила, что отдаст премию украинским беженцам.

Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, устроившая антивоенную акцию в прямом эфире, получила премию имени Вацлава Гавела - «За креативный протест». Церемония, проходившая в Осло, транслировалась на YouTube в среду, 25 мая.

«Россия должна проиграть эту войну как можно скорее. Свет должен восторжествовать над тьмой», – сказала Овсянникова в своей речи на церемонии награждения. Она сравнила происходящее в России с миром, изображенным Джорджем Оруэллом в его романе «1984»: «За 20 лет Россия превратилась в тоталитарное государство. Сейчас людей сажают в тюрьму за то, что они говорят "нет войне". И президент этой страны – военный преступник».

Бывший редактор Первого канала добавила, что за 20 лет правления президент РФ Владимир Путин уничтожил свободные СМИ в России, создав взамен «циничную и лживую пропагандистскую машину». Овсянникова сообщила, что отдаст денежную часть премии на помощь украинским беженцам

В марте Марина Овсянникова вышла в прямой эфир вечерних новостей Первого канала с антивоенным плакатом «Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут». Овсянникову оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье об организации несогласованной акции. Позже ей пришлось покинуть Россию.

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