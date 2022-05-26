Марина Овсянникова получила премию Вацлава Гавела

«Россия должна проиграть эту войну как можно скорее. Свет должен восторжествовать над тьмой», – сказала Овсянникова в своей речи на церемонии награждения. Она сравнила происходящее в России с миром, изображенным Джорджем Оруэллом в его романе «1984»: «За 20 лет Россия превратилась в тоталитарное государство. Сейчас людей сажают в тюрьму за то, что они говорят "нет войне". И президент этой страны – военный преступник».