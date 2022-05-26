Мощности возобновляемой электроэнергии концерна Eesti Energia, работающего в Финляндии, странах Балтии и Польше, к концу 2026 года увеличатся почти в четыре раза по сравнению с сегодняшним днем согласно плану действий энергетического концерна на следующие пять лет.
Eesti Energia в ближайшие пять лет трудоустроит на своих предприятиях более 700 человек
В течение этого периода Eesti Energia планирует инвестировать в новые проекты развития около 2 миллиардов евро, большая часть этой суммы пойдет на новые ветряные и солнечные парки. Численность работников на предприятиях концерна в течение ближайших пяти лет вырастет на 700 человек.
Амбиция роста возобновляемой энергии, реализуемая котирующейся на Таллиннской бирже дочерней компанией Enefit Green, более чем удвоилась по сравнению с предыдущим периодом стратегии и прежним обещанием, данным инвесторам, сообщили в пресс-службе концерна.
Если план действий ранее предусматривал прирост мощности новых ветряных и солнечных парков с 600 до 1100 мегаватт к 2025 году, то теперь еще более амбициозный план развития возобновляемой энергии предусматривает увеличение сегодняшних производственных мощностей (457 МВт) более чем в четыре раза, примерно до 1900 мегаватт к 2026 году.
«Нахождение баланса между доступностью энергии, влиянием на окружающую среду и надежностью поставок стало критичной для общества темой на всех домашних рынках Eesti Energia», – сказал руководитель Eesti Energia и председатель совета Enefit Green Хандо Суттер.
«Самым быстрым и выгодным для общества решением является электрификация, в ходе которой возобновляемая электроэнергия заменяет фоссильные источники энергии, такие как моторное топливо в транспорте или природный газ для получения тепловой энергии. Мы пообещали нашим клиентам, что обеспечим их достаточным количеством возобновляемой электроэнергии в ходе этого энергетического поворота – производя ее сами, либо закупая у других девелоперов», – добавил он.
В результате реализации пятилетнего плана годовой объем производство возобновляемой электроэнергии Eesti Energia на всех домашних рынках к 2026 году достигнет почти 5 тераватт-часов по сравнению с 1,5 тераватт-часа в 2021 году. Для сравнения, такой объем возобновляемой электроэнергии позволяет покрыть потребление электроэнергии до 1,5 миллиона домохозяйств со средним уровнем потребления.
Из новых электростанций в фазе строительства находятся ветропарк Толпанваара (72 МВт) в Финляндии, ветропарки Акмене (75 МВт) и Шилале II (43 МВт) в Литве, ветропарк Пуртсе (21 МВт) в Эстонии и два солнечных парка в Польше (15 МВт) – в общей сложности 226 МВт.
В дополнение к этим проектам к концу 2026 года будет построено около 600 МВт наземных ветропарков в Эстонии и Литве и около 600 МВт солнечных электростанций в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.
«Переходу к свободной от CO2 промышленности и более широкому использованию энергетических решений, использующих «зеленое» электричество мы дали название «Путь к нулю». Клиенты Eesti Energia, которые хотят зафиксировать свои затраты на электроэнергию на годы и потреблять местную чистую энергию, в то же время предлагают девелоперу безопасность инвестиций, поскольку помогают строить новые ветряные и солнечные парки в рамках взаимовыгодного партнерства зеленого поворота», – пояснил Суттер.
Такое решение на сегодняшний день выбрали более 35 000 коммерческих и бытовых клиентов Eesti Energia, объем потребления которых составляет 13 ТВтч.
Eesti Energia помогает клиентам выполнить зеленый поворот и уменьшить влияние на окружающую среду с помощью различных энергетических решений, предлагая, среди прочего, солнечные и тепловые решения, услуги зарядки, накопления и освещения, а также гибкое управление потреблением энергии.
Роль сетевого предприятия Elektrilevi на пути к нулю заключается в том, чтобы обеспечить подключение к распределительной сети эстонских малых производителей, прежде всего – новых солнечных электростанций. Если к концу 2021 года в сети Elektrilevi насчитывалось около 12 000 солнечных электростанций общей мощностью 385 МВт, то к концу 2026 года производственные мощности утроятся и превысят 1100 МВт. Это означает, что в солнечный летний день вся необходимая в Эстонии электроэнергия может быть получена от солнечных электростанций.
Роль Нарвских тепловых электростанций заключается в том, чтобы быть гибкими в производстве и участвовать в рынке электроэнергии в периоды повышенного спроса. Eesti Energia готов предлагать отвечающему за надежность электроснабжения системному оператору Elering управляемые производственные мощности и услуги, необходимые для поддержания частоты электросети, и после 2023 года. Основное внимание уделяется сейчас наиболее конкурентоспособной среди управляемых производственных мощностей ближайшего региона электростанции «Аувере» и двум оставшимся производственным блокам, использующим технологию сжигания в циркулирующем кипящем слое.
Важной частью долгосрочной стратегии углеродной нейтральности Eesti Energia является постепенный переход от производства жидких топлив к производству сырья для химической промышленности, к которому предприятие привлекло партнеров и научные учреждения.
«Европейские химические предприятия уже сегодня заинтересованы в сырье, производимом Eesti Energia, в будущем, так как процесс его получения является более устойчивым по сравнению с переработкой сырой нефти. А именно, технология Enefit позволяет проводить совместный пиролиз сланца и отходов – старых шин и смешанных пластиковых отходов, которые до сих пор считались непригодными для переработки. После постобработки из них можно снова производить материалы и предметы, необходимые для повседневной жизни», – пояснил Суттер и подчеркнул, что перспектива развития, основанная на реальной экономике замкнутого цикла, также делает устойчивой и промышленность Ида-Вирумаа.
«К 2040 году из сланца уже не будет производиться ничего сжигаемого. Тогда более ценное использование сланца уже не будет иметь связи с энергетикой, в то же время в Ида-Вирумаа сохранятся рабочие места, создающие высокую дополнительную ценность для Эстонии», – добавил он.
Инвестиции, необходимые для энергетического поворота, в исключительной степени капиталоемкие. Помимо основных инвестиций, Eesti Energia планирует инвестировать только в новые проекты развития в течение пяти лет 2 миллиарда евро.
Путь Eesti Energia к нулю также означает привлечение новых компетенций, чтобы превратить сложность энергетического мира в удобный и полезный опыт для клиента. Согласно недавнему исследованию Kantar Emor, Eesti Energia продолжает сохранять звание самого авторитетного работодателя в Эстонии, что также способствует привлечению новых талантов.