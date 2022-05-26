Eesti Energia в ближайшие пять лет трудоустроит на своих предприятиях более 700 человек

В течение этого периода Eesti Energia планирует инвестировать в новые проекты развития около 2 миллиардов евро, большая часть этой суммы пойдет на новые ветряные и солнечные парки. Численность работников на предприятиях концерна в течение ближайших пяти лет вырастет на 700 человек.

Амбиция роста возобновляемой энергии, реализуемая котирующейся на Таллиннской бирже дочерней компанией Enefit Green, более чем удвоилась по сравнению с предыдущим периодом стратегии и прежним обещанием, данным инвесторам, сообщили в пресс-службе концерна.

Если план действий ранее предусматривал прирост мощности новых ветряных и солнечных парков с 600 до 1100 мегаватт к 2025 году, то теперь еще более амбициозный план развития возобновляемой энергии предусматривает увеличение сегодняшних производственных мощностей (457 МВт) более чем в четыре раза, примерно до 1900 мегаватт к 2026 году.

«Нахождение баланса между доступностью энергии, влиянием на окружающую среду и надежностью поставок стало критичной для общества темой на всех домашних рынках Eesti Energia», – сказал руководитель Eesti Energia и председатель совета Enefit Green Хандо Суттер.

«Самым быстрым и выгодным для общества решением является электрификация, в ходе которой возобновляемая электроэнергия заменяет фоссильные источники энергии, такие как моторное топливо в транспорте или природный газ для получения тепловой энергии. Мы пообещали нашим клиентам, что обеспечим их достаточным количеством возобновляемой электроэнергии в ходе этого энергетического поворота – производя ее сами, либо закупая у других девелоперов», – добавил он.

В результате реализации пятилетнего плана годовой объем производство возобновляемой электроэнергии Eesti Energia на всех домашних рынках к 2026 году достигнет почти 5 тераватт-часов по сравнению с 1,5 тераватт-часа в 2021 году. Для сравнения, такой объем возобновляемой электроэнергии позволяет покрыть потребление электроэнергии до 1,5 миллиона домохозяйств со средним уровнем потребления.

Из новых электростанций в фазе строительства находятся ветропарк Толпанваара (72 МВт) в Финляндии, ветропарки Акмене (75 МВт) и Шилале II (43 МВт) в Литве, ветропарк Пуртсе (21 МВт) в Эстонии и два солнечных парка в Польше (15 МВт) – в общей сложности 226 МВт.

В дополнение к этим проектам к концу 2026 года будет построено около 600 МВт наземных ветропарков в Эстонии и Литве и около 600 МВт солнечных электростанций в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

«Переходу к свободной от CO2 промышленности и более широкому использованию энергетических решений, использующих «зеленое» электричество мы дали название «Путь к нулю». Клиенты Eesti Energia, которые хотят зафиксировать свои затраты на электроэнергию на годы и потреблять местную чистую энергию, в то же время предлагают девелоперу безопасность инвестиций, поскольку помогают строить новые ветряные и солнечные парки в рамках взаимовыгодного партнерства зеленого поворота», – пояснил Суттер.

Такое решение на сегодняшний день выбрали более 35 000 коммерческих и бытовых клиентов Eesti Energia, объем потребления которых составляет 13 ТВтч.