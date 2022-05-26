На международном турнире по водному поло столичные команды заняли второе и третье места

В соревнованиях приняли участие четыре команды из двух стран. Две команды из Таллинна, одна из Тарту и одна из Риги (Латвия). Турнир памяти посетили родственники Майта – вдова Марина Ариас, сын Савва Рийсман и сестра Эне Рийсман.

Организаторами соревнований выступили Школа водных видов спорта Эстонии (Eesti Veespordialade Kool) и Союз плавания Эстонии (Eesti Ujumisliit) при финансовой поддержке фонда Kulturikapitaal и города Тарту.

Особенность соревнований заключалась в том, что спортсмены соревновались в смешанных командах – взрослые и дети. Это позволило детям получить опыт игры от взрослых игроков.

По итогу групповых матчей за третье место боролись команда Тарту и команда «Калев». В результате, со счётом 10-8 третье место заняла команда «Калев».

За первое место боролись команда «Вепрь» и команда Риги. Матч получился очень насыщенным и закончился со счётом 4-4. Победа определялась серией пенальти, в которой первое место взяла команда из Риги с итоговым счётом 9-8.