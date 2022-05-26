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Число прибывших в Эстонию украинских беженцев превысило 40 000

rus.postimees.ee
Число прибывших в Эстонию украинских беженцев превысило 40 000
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Снимок иллюстративный
Снимок иллюстративный Фото: Elmo Riig

С 27 февраля Эстония приняла в общей сложности 40 047 украинских военных беженцев, сообщает Rus.ERR.

По данным Департамента полиции и погранохраны, в среду, 25 мая, в Эстонию прибыли 386 украинских военных беженцев, в том числе 78 детей.

Из прибывших накануне беженцев для 267 человек Эстония является транзитным пунктом, то есть они желают продолжить путь в другую страну.

Заявлений о предоставлении временной защиты зарегистрировано 25 969.

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