С 27 февраля Эстония приняла в общей сложности 40 047 украинских военных беженцев, сообщает Rus.ERR.
Число прибывших в Эстонию украинских беженцев превысило 40 000
Число прибывших в Эстонию украинских беженцев превысило 40 000
По данным Департамента полиции и погранохраны, в среду, 25 мая, в Эстонию прибыли 386 украинских военных беженцев, в том числе 78 детей.
Из прибывших накануне беженцев для 267 человек Эстония является транзитным пунктом, то есть они желают продолжить путь в другую страну.
Заявлений о предоставлении временной защиты зарегистрировано 25 969.