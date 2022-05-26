Число прибывших в Эстонию украинских беженцев превысило 40 000

По данным Департамента полиции и погранохраны, в среду, 25 мая, в Эстонию прибыли 386 украинских военных беженцев, в том числе 78 детей.

Из прибывших накануне беженцев для 267 человек Эстония является транзитным пунктом, то есть они желают продолжить путь в другую страну.