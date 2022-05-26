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Латвия планирует снести все советские памятники

rus.postimees.ee
Латвия планирует снести все советские памятники
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Памятник в Риге.
Памятник в Риге. Фото: Shutterstock

В латвийском парламенте составляется закон, который сделает обязательным снос или перенос всех памятников, прославляющих советский режим, передает Rus.ERR.

Законопроект о запрете на демонстрацию памятников, прославляющих советский или нацистский режимы, поступит на первое чтение в латвийский Сейм на этой неделе, а его принятие запланировано на 16 июня, сообщил портал латвийского телерадиовещания LSM со ссылкой на Латвийское радио.

По словам депутата парламента Ритваса Янсонса, срок завершения демонтажа всех таких памятников планируется назначить на 15 ноября.

Снос памятников планируется профинансировать за счет сбора частных пожертвований, а также государственного бюджета и бюджетов местных самоуправлений.

Оригинальные компоненты демонтированных монументов, имеющих культурную ценность или образовательное значение, планируется сохранить в латвийском Музее оккупации.

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