Латвия планирует снести все советские памятники

Законопроект о запрете на демонстрацию памятников, прославляющих советский или нацистский режимы, поступит на первое чтение в латвийский Сейм на этой неделе, а его принятие запланировано на 16 июня, сообщил портал латвийского телерадиовещания LSM со ссылкой на Латвийское радио.