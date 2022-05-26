Фото до и после ⟩ До и после: гараж, превращенный дизайнером в цех семейного предприятия

Дизайнер интерьеров IKEA помогла семейному предприятию оптимизировать и оборудовать в гараже небольшой производственный участок.

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У семьи Артимовичей эта бизнес-идея появилась, когда их старший сын заболел. Семье пришлось приложить немало усилий, чтобы вылечить его кашель. Родители испробовали различные способы и, наконец, нашли информацию о том, что существует такое средство от кашля как сироп из сосновых шишек. Семья начала изготавливать этот сироп сначала для себя, затем сделала к Рождеству некоторое количество для своих друзей и родственников. Весьма положительные отзывы вдохновили Артимовичей, и они решили создать свой домашний бизнес по производству этого продукта.

Сначала семья производила продукт в городской квартире. Постепенно расширив и развив домашнее производство, они переехали в загородный дом, расположенный недалеко от леса. Они оборудовали в большом гараже площадью 28 м2 производственный участок и складское помещение. В настоящее время ассортимент продукции семейного предприятия Mītavas čiekurs насчитывает 30 наименований. За сезон, который обычно длится три недели, они собирают две тонны сосновых шишек и изготавливают продукцию.

Однако существующему в гараже производственному помещению не хватало практичности и удобства. Основными трудностями, которые хозяевам приходилось преодолевать, были беспорядок и отсутствие удобных мест для экспонирования продуктов и хранения сырья. Кроме того, в помещении было довольно темно, не хватало уюта.

Фото: Пресс-фото

Организуйте пространство

Сначала дизайнер интерьеров IKEA Алла Меньщикова разделила помещение на зоны, которые дают четкое представление об их функциях. Появились зона для работы, где производятся и подготавливаются продукты, уголок для упаковки и место, где экспонируются готовые изделия.

По мнению дизайнера интерьеров, самая большая проблема для начинающих предпринимателей - правильно организовать пространство. В понимании многих ящики для хранения это - картонные коробки, которые обычно используются при переезде на другую квартиру или офис.

В настоящее время существует множество эстетичных и функциональных вариантов хранения предметов в специально предназначенных для этого красивых ящиках и корзинах, изготовленных из разных материалов.

Поэтому тем, кто не хочет делать серьезный ремонт, а намерен минимально обновить существующий интерьер, специалист по интерьеру предлагает начать с инвентаризации вещей, разложив их по коробкам соответствующего размера. Это волшебным образом разгружает как пространство, так и сознание, давая больше свободы выбора.

Фото: Пресс-фото