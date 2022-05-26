Чт, 26.05.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Фото до и после ⟩ До и после: гараж, превращенный дизайнером в цех семейного предприятия

rus.tvnet.lv
До и после: гараж, превращенный дизайнером в цех семейного предприятия
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Фото: Пресс-фото

Многие люди и предприятия начинали воплощать свои бизнес-идеи в самых необычных местах. Стартовой точкой для определенных известных брендов послужили и такие места как гараж. При правильном оснащении и адаптации к особенностям своего бизнеса эти помещения могут стать прочной основой для его развития. 

Дизайнер интерьеров IKEA помогла семейному предприятию оптимизировать и оборудовать в гараже небольшой производственный участок.

Галерея: фото до

Галерея: Фото после

У семьи Артимовичей эта бизнес-идея появилась, когда их старший сын заболел. Семье пришлось приложить немало усилий, чтобы вылечить его кашель. Родители испробовали различные способы и, наконец, нашли информацию о том, что существует такое средство от кашля как сироп из сосновых шишек. Семья начала изготавливать этот сироп сначала для себя, затем сделала к Рождеству некоторое количество для своих друзей и родственников. Весьма положительные отзывы вдохновили Артимовичей, и они решили создать свой домашний бизнес по производству этого продукта.

Сначала семья производила продукт в городской квартире. Постепенно расширив и развив домашнее производство, они переехали в загородный дом, расположенный недалеко от леса. Они оборудовали в большом гараже площадью 28 м2 производственный участок и складское помещение. В настоящее время ассортимент продукции семейного предприятия Mītavas čiekurs насчитывает 30 наименований. За сезон, который обычно длится три недели, они собирают две тонны сосновых шишек и изготавливают продукцию.

Однако существующему в гараже производственному помещению не хватало практичности и удобства. Основными трудностями, которые хозяевам приходилось преодолевать, были беспорядок и отсутствие удобных мест для экспонирования продуктов и хранения сырья. Кроме того, в помещении было довольно темно, не хватало уюта.

Фото: Пресс-фото

Организуйте пространство 

Сначала дизайнер интерьеров IKEA Алла Меньщикова разделила помещение на зоны, которые дают четкое представление об их функциях. Появились зона для работы, где производятся и подготавливаются продукты, уголок для упаковки и место, где экспонируются готовые изделия.

По мнению дизайнера интерьеров, самая большая проблема для начинающих предпринимателей - правильно организовать пространство. В понимании многих ящики для хранения это - картонные коробки, которые обычно используются при переезде на другую квартиру или офис.

В настоящее время существует множество эстетичных и функциональных вариантов хранения предметов в специально предназначенных для этого красивых ящиках и корзинах, изготовленных из разных материалов.

Поэтому тем, кто не хочет делать серьезный ремонт, а намерен минимально обновить существующий интерьер, специалист по интерьеру предлагает начать с инвентаризации вещей, разложив их по коробкам соответствующего размера. Это волшебным образом разгружает как пространство, так и сознание, давая больше свободы выбора.

Фото: Пресс-фото

«Я применила здесь очень практичную комбинацию емкостей для хранения и стеллажей из массива сосны. Этот классический материал имеет множество вариантов применения, кроме того, он прочный, привлекательный и экологичный. Его можно без труда перекрашивать. Поэтому если через некоторое время у хозяев появится необходимость или желание обновить интерьер, стеллаж можно покрасить в другой цвет. Создавать комбинации из таких систем хранения в соответствии со своими потребностями и возможностями пространства может каждый. Системы позволяют использовать различные стеллажи и шкафы, устанавливать дверцы, рейлинги, выдвижные ящики», — объясняет дизайнер Меньщикова.

На просторных стеллажах нашлось подходящее место всем сырьевым и упаковочным материалам. Благодаря правильной организации пространства появилось дополнительное место для создания мини-магазина, а также для дегустации. Не следует забывать о возможности функционального использования свободного пространства на стенах - разместите на них рейлинги или комплект настенных панелей. Добавив крючки, контейнеры и другие настенные элементы, можно создать еще больше места для хранения вещей.

Создайте в помещении уют

Гаражные помещения обычно бывают холодными и негостеприимными. Но с помощью легкой деревянной мебели, открытых стеллажей, не загружающих пространство, и при правильном освещении можно полностью изменить атмосферу. Светильники не только выполняют практическую функцию, но и создают ощущение тепла и уюта. Дизайнер интерьеров тщательно подобрала варианты освещения для гаража, разместив различные световые элементы во всех функциональных зонах бизнес-пространства. Для большего удобства был установлен потолочный светильник с поворотными лампами.

Фото: Пресс-фото

Семья получает вдохновение, находясь на природе. Поэтому дизайнер интерьера решила привнести в помещение жизненную силу, сделать его более творческим, а также отражающим всю идею данного конкретного бизнеса. Выбранные ею зеленые цветовые акценты и стеллажи из сосны ассоциируются с лесом. Так, она покрасила часть стены в зеленый цвет и добавила зеленые искусственные растения. Некоторые аксессуары она создала сама, например, использовала каркасную часть модульной системы стеллажей в качестве декоративного элемента, оформив ее искусственными растениями и подвесив на потолке для украшения потолочного светильника. Аксессуар вносит в это отчасти индустриальное помещение легкую, освежающую атмосферу.

Ключевые слова
Наверх