Многие люди и предприятия начинали воплощать свои бизнес-идеи в самых необычных местах. Стартовой точкой для определенных известных брендов послужили и такие места как гараж. При правильном оснащении и адаптации к особенностям своего бизнеса эти помещения могут стать прочной основой для его развития, передает rus.TVNet.
Фото до и после ⟩ Гараж, превращенный дизайнером в цех семейного предприятия
Дизайнер интерьеров IKEA помогла семейному предприятию оптимизировать и оборудовать в гараже небольшой производственный участок.
Галерея: фото до
Галерея: Фото после
У семьи Артимовичей эта бизнес-идея появилась, когда их старший сын заболел. Семье пришлось приложить немало усилий, чтобы вылечить его кашель. Родители испробовали различные способы и, наконец, нашли информацию о том, что существует такое средство от кашля как сироп из сосновых шишек. Семья начала изготавливать этот сироп сначала для себя, затем сделала к Рождеству некоторое количество для своих друзей и родственников. Весьма положительные отзывы вдохновили Артимовичей, и они решили создать свой домашний бизнес по производству этого продукта.
Сначала семья производила продукт в городской квартире. Постепенно расширив и развив домашнее производство, они переехали в загородный дом, расположенный недалеко от леса. Они оборудовали в большом гараже площадью 28 м2 производственный участок и складское помещение. В настоящее время ассортимент продукции семейного предприятия Mītavas čiekurs насчитывает 30 наименований. За сезон, который обычно длится три недели, они собирают две тонны сосновых шишек и изготавливают продукцию.
Однако существующему в гараже производственному помещению не хватало практичности и удобства. Основными трудностями, которые хозяевам приходилось преодолевать, были беспорядок и отсутствие удобных мест для экспонирования продуктов и хранения сырья. Кроме того, в помещении было довольно темно, не хватало уюта.
Организуйте пространство
Сначала дизайнер интерьеров IKEA Алла Меньщикова разделила помещение на зоны, которые дают четкое представление об их функциях. Появились зона для работы, где производятся и подготавливаются продукты, уголок для упаковки и место, где экспонируются готовые изделия.
По мнению дизайнера интерьеров, самая большая проблема для начинающих предпринимателей - правильно организовать пространство. В понимании многих ящики для хранения это - картонные коробки, которые обычно используются при переезде на другую квартиру или офис.
В настоящее время существует множество эстетичных и функциональных вариантов хранения предметов в специально предназначенных для этого красивых ящиках и корзинах, изготовленных из разных материалов.
Поэтому тем, кто не хочет делать серьезный ремонт, а намерен минимально обновить существующий интерьер, специалист по интерьеру предлагает начать с инвентаризации вещей, разложив их по коробкам соответствующего размера. Это волшебным образом разгружает как пространство, так и сознание, давая больше свободы выбора.
«Я применила здесь очень практичную комбинацию емкостей для хранения и стеллажей из массива сосны. Этот классический материал имеет множество вариантов применения, кроме того, он прочный, привлекательный и экологичный. Его можно без труда перекрашивать. Поэтому если через некоторое время у хозяев появится необходимость или желание обновить интерьер, стеллаж можно покрасить в другой цвет. Создавать комбинации из таких систем хранения в соответствии со своими потребностями и возможностями пространства может каждый. Системы позволяют использовать различные стеллажи и шкафы, устанавливать дверцы, рейлинги, выдвижные ящики», — объясняет дизайнер Меньщикова.
На просторных стеллажах нашлось подходящее место всем сырьевым и упаковочным материалам. Благодаря правильной организации пространства появилось дополнительное место для создания мини-магазина, а также для дегустации. Не следует забывать о возможности функционального использования свободного пространства на стенах - разместите на них рейлинги или комплект настенных панелей. Добавив крючки, контейнеры и другие настенные элементы, можно создать еще больше места для хранения вещей.
Создайте в помещении уют
Гаражные помещения обычно бывают холодными и негостеприимными. Но с помощью легкой деревянной мебели, открытых стеллажей, не загружающих пространство, и при правильном освещении можно полностью изменить атмосферу. Светильники не только выполняют практическую функцию, но и создают ощущение тепла и уюта. Дизайнер интерьеров тщательно подобрала варианты освещения для гаража, разместив различные световые элементы во всех функциональных зонах бизнес-пространства. Для большего удобства был установлен потолочный светильник с поворотными лампами.
Семья получает вдохновение, находясь на природе. Поэтому дизайнер интерьера решила привнести в помещение жизненную силу, сделать его более творческим, а также отражающим всю идею данного конкретного бизнеса. Выбранные ею зеленые цветовые акценты и стеллажи из сосны ассоциируются с лесом. Так, она покрасила часть стены в зеленый цвет и добавила зеленые искусственные растения. Некоторые аксессуары она создала сама, например, использовала каркасную часть модульной системы стеллажей в качестве декоративного элемента, оформив ее искусственными растениями и подвесив на потолке для украшения потолочного светильника. Аксессуар вносит в это отчасти индустриальное помещение легкую, освежающую атмосферу.