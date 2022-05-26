Правительство в четверг на своем заседании решило увеличить объем правительственного целевого резерва на 14,5 миллиона евро и на соответствующую сумму сократить объем нецелевого резерва, поскольку, в силу удорожания подрядов на ремонтно-строительные работы, этих денег не хватает для реализации проекта Нарвской Кесклиннаской основной школы.
На реконструкцию Нарвской основной школы выделено 14 миллионов евро
Об этом сообщила пресс-служба правительства, отметив, что финансирование строительства школы предполагается за счет доходов от торговли квотами на выброс СО2 в экологической системе ЕС. Перенаправление доходов от продажи квот происходит при выделении средств на основании бюджетной стратегии Эстонии на период с 2023 по 2026 годы.
Решение поддержать ремонтно-строительные проекты как Нарвской Кесклиннаской основной школы, так и Кохтла-Ярвеской Кесклиннаской основной школы правительство приняло на совещании 22 марта в Нарве. Государство поддержит реновацию учебных зданий двух основных школ Ида-Вирумаа, проведение которой задерживалось из-за удорожания строительных подрядов.
В соответствии с соглашением о финансировании, обе школы, сейчас работающие как школы с русским языком обучения, после реконструкции станут школами с языковым погружением, то есть, с 1 класса школьники будут получать основное образование уже методом языкового погружения.