«Я не знаю, как подготовить команду к тому, чтобы она проиграла" - тренер прокомментировал поражение хоккеистов на ЧМ-2022

«Я не знаю, как подготовить команду к тому, чтобы она проиграла. Это неспортивно. У нас не было обсуждений о том, какой это соперник и с каким результатом завершится матч. Подобные спекуляции могут быть полностью исключены. У Финляндии было два дня отдыха, а мы играли матчи подряд. Прошлая игра была тяжёлой, эта тоже доставила немало проблем. Так что нужно быть довольными тем, как команда сыграла сегодня. Для меня встреча с Финляндией на чемпионате мира была чем-то особенным. Несмотря на поражение, этот матч останется прекрасным воспоминанием о моей карьере», – цитирует Ялонена is.fi.