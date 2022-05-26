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«Я не знаю, как подготовить команду к тому, чтобы она проиграла" - тренер прокомментировал поражение хоккеистов на ЧМ-2022

rus.postimees.ee
«Я не знаю, как подготовить команду к тому, чтобы она проиграла" - тренер прокомментировал поражение хоккеистов на ЧМ-2022
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Чешские болельщики, ЧМ по хоккею 2022
Чешские болельщики, ЧМ по хоккею 2022 Фото: Vesa Moilanen/AP

Главный тренер сборной Чехии Кари Ялонен прокомментировал поражение от команды Финляндии на чемпионате мира – 2022, пишет "Чемпионат".

«Я не знаю, как подготовить команду к тому, чтобы она проиграла. Это неспортивно. У нас не было обсуждений о том, какой это соперник и с каким результатом завершится матч. Подобные спекуляции могут быть полностью исключены. У Финляндии было два дня отдыха, а мы играли матчи подряд. Прошлая игра была тяжёлой, эта тоже доставила немало проблем. Так что нужно быть довольными тем, как команда сыграла сегодня. Для меня встреча с Финляндией на чемпионате мира была чем-то особенным. Несмотря на поражение, этот матч останется прекрасным воспоминанием о моей карьере», – цитирует Ялонена is.fi.

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