Российские средства массовой информации 26 мая активно перепечатывают сообщения изданий Lenta.ru, Gazeta.ru и «Московский комсомолец», которые утверждают, что группа «ДДТ» прекращает концертную деятельность в России. Без указания источника цитат Юрия Шевчука эти прогосударственные медиа сообщили, что, по словам рок-музыканта, в России концертная деятельность «ДДТ» подходит к концу.
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СМИ РФ тиражируют фейки о Юрие Шевчуке и его отказе от концертов в России
СМИ РФ тиражируют фейки о Юрие Шевчуке и его отказе от концертов в России
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