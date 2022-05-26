Российские средства массовой информации 26 мая активно перепечатывают сообщения изданий Lenta.ru, Gazeta.ru и «Московский комсомолец», которые утверждают, что «группа "ДДТ" прекращает концертную деятельность в России». Без указания источника цитат Юрия Шевчука эти прогосударственные медиа сообщили, что «по словам рок-музыканта, в России концертная деятельность "ДДТ" подходит к концу».
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СМИ РФ тиражируют фейки про Юрия Шевчука и его «отказ» от концертов в России
СМИ РФ тиражируют фейки про Юрия Шевчука и его «отказ» от концертов в России
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