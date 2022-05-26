СМИ РФ тиражируют фейки про Юрия Шевчука и его «отказ» от концертов в России

На самом деле Шевчук не заявлял об отказе группы работать в России. Его реплики из интервью русскоязычной радиостанции в Израиле «Первое Радио 89.1FM» были вырваны из контекста и предвзято интерпретированы на фоне скандала с нашумевшим высказыванием музыканта на концерте в Уфе 18 мая.