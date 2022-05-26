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СМИ РФ тиражируют фейки про Юрия Шевчука и его «отказ» от концертов в России

Иван Скрябин
, журналист
СМИ РФ тиражируют фейки про Юрия Шевчука и его «отказ» от концертов в России
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Фото: менеджмент группы ДДТ, vk.com/ddtclub

Российские средства массовой информации 26 мая активно перепечатывают сообщения изданий Lenta.ru, Gazeta.ru и «Московский комсомолец», которые утверждают, что «группа "ДДТ" прекращает концертную деятельность в России». Без указания источника цитат Юрия Шевчука эти прогосударственные медиа сообщили, что «по словам рок-музыканта, в России концертная деятельность "ДДТ" подходит к концу».

На самом деле Шевчук не заявлял об отказе группы работать в России. Его реплики из интервью русскоязычной радиостанции в Израиле «Первое Радио 89.1FM» были вырваны из контекста и предвзято интерпретированы на фоне скандала с нашумевшим высказыванием музыканта на концерте в Уфе 18 мая.

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