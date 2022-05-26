Ни работодатели, ни представители государства не поддержали инициативу профсоюзов по повышению минимальной зарплаты до 700 евро уже с 1 июля текущего года, в связи с чем повышения минимальной зарплаты не произойдет, пишет Rus.ERR.
Профсоюзам окончательно отказали в повышении минимальной зарплаты до 700 евро с 1 июля
Об этом сообщил Центральный союз профсоюзов по итогам состоявшихся 25 мая переговоров с Центральным союзом работодателей при участии представителей Министерств социальных дел и финансов.
Центральный союз профсоюзов в начале мая предложил уже с 1 июля повысить до 700 евро в месяц как минимальную зарплату, так и не облагаемый подоходным налогом минимум, обосновав это резким ростом вынужденных расходов населения и цен на энергоносители. В организации отметили, что с помощью предлагаемых мер наиболее уязвимые работники каждый месяц будут получать на 96 евро больше, однако поддержки работодателей и представителей государства это предложение в итоге не получило.
По сообщению профсоюзной организации, это открывает для профсоюзов возможность присоединиться к протестным движениям против роста цен, если они получат достаточную поддержку в обществе.