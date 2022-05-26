Профсоюзам окончательно отказали в повышении минимальной зарплаты до 700 евро с 1 июля

Центральный союз профсоюзов в начале мая предложил уже с 1 июля повысить до 700 евро в месяц как минимальную зарплату, так и не облагаемый подоходным налогом минимум, обосновав это резким ростом вынужденных расходов населения и цен на энергоносители. В организации отметили, что с помощью предлагаемых мер наиболее уязвимые работники каждый месяц будут получать на 96 евро больше, однако поддержки работодателей и представителей государства это предложение в итоге не получило.