В четверг и пятницу по дорогам Эстонии пройдут колонны военной техники

Как передала пресс-служба учений, всего на дороги выйдет более сотни колонн, в каждой из них по 30 автомобилей. По шоссе колонны будут передвигаться со средней скоростью до 70 км/ч, дистанция между транспортными средствами до 100 метров.

Все колонны перемещаются по дорогам круглосуточно, их маршрут начнется с территории между Тырва и Отепя в Южной Эстонии, военная техника направится по нескольким направлениям – в Тапа, Выру, Тарту, Йыхви и в Таллинн. На крупных перекрестках движение регулирует военная полиция.

Передвижение военной техники может сказаться на плавности потока движения. Силы обороны напоминают, что резкое торможение перед большегрузным транспортом может спровоцировать аварию. Поэтому при встрече с военной колонной водителям стоит быть предельно бдительными.

Учения «Ёж» начались 16 мая. В них принимает участие около 15 300 военнослужащих сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил 10 стран. Помимо Сил обороны и союзников в них также задействован Кайтселийт.