Правительство в четверг на своем заседании внесло изменения в состав совета Больничной кассы Эстонии. По предложению Центрального союза работодателей, членом совета был утвержден Анди Казак.
Новым членом совета Больничной кассы стал Анди Казак
Новым членом совета Больничной кассы стал Анди Казак
Как передала пресс-служба правительства, полномочия Казака продолжатся до 30 мая 2025 года. По предложению работодателей, Казак сменит в совете Анне Мере, которую правительство отозвало из состава совета кассы.
Членом совета останется Арто Аас, его полномочия продлены еще на один срок. Останутся в совете и остальные нынешние его члены – Моника Хауканымм и Элле Пютсепп.
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