Правительство одобрило поправки к программе развития сельской жизни в Эстонии

Об этом сообщил министр сельской жизни Урмас Круузе, по словам которого важнейшим дополнением являются инвестиции, необходимые для обеспечения надежности энергоснабжения переработчиков продукции сельского хозяйства.

«Представители пищевой промышленности Эстонии самой острой проблемой назвали обеспечение энергетической безопасности в большей чем прежде мере, что, в свою очередь, важно и с точки зрения обеспечения нашей продовольственной безопасности», – пояснил Урмас Круузе.

Субсидироваться будет покупка нестационарного оборудования, мобильной техники всеми производителями сельхозпродукции при условии, что инвестиция будет направлена на выполнение природно-климатических целей.

В планах также отмена предельных ставок стоимости одного места на животноводческой ферме в случае, если речь идет о ставках субсидирования инвестиций в животноводство. «В последние годы цены на услуги строительства заметно выросли и прежние предельные ценовые ставки больше не соответствуют реальности и не мотивируют», – сказал Круузе.

Поправки также предлагают увеличить на 8 387 880 евро суммарный бюджет технической помощи программы развития для разработки системы почвенного мониторинга.

«Речь идет о построенной на данных спутникового наблюдения системе, которая в будущем позволит регулярно и систематически вести наблюдение, следить и оценивать все виды деятельности на сельскохозяйственных угодьях», – сообщил Круузе.