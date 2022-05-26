Google отключает часть российских провайдеров от своих серверов

Российские интернет-провайдеры получают от Google уведомления о расторжении договоров на обслуживание части своих серверов, сообщило в четверг, 26 мая, агентство РБК со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке. По сведениям агентства, речь идет об отключении от серверов Google Global Cache, которые используются для снижения нагрузки на магистральные сети и увеличения скорости доступа к сервисам Google, в том числе YouTube.

Уведомления о расторжении договоров уже получили несколько компаний, в том числе оренбургский провайдер «Радиосвязь», который работает под брендом «Фокус лайф». Письмо о приостановке работы серверов направила компания ирландская «дочка» Google – Raiden Unlimited Company, объяснив принятое решение «изменениями правовой практики».

Аналогичное уведомление получил провайдер «МФТИ Телеком». Между тем в МТС и «Ростелекоме» заявили, что «не наблюдают отключений». Представители компании «ВымпелКом», в которую входит бренд «Билайн», а также «Т2 РТК Холдинга» (Tele2) и «Эр-Телеком Холдинга» отказались от комментариев.

Банкротство «Google Россия»

18 мая стало известно, что компания «Google Россия» – дочерняя структура Google – начала процедуру банкротства из-за ареста банковского счета компании.