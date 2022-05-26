Если Центристская партия проголосует за повышение семейных пособий, правительство Партии реформ и Центристской партии прекратит существование, заявила премьер-министр Кая Каллас.
Кая Каллас: голосование за повышение семейных пособий разрушит правительство
Каллас сказала на пресс-конференции правительства в четверг, что до сих пор нет ответа на вопрос, где брать каждый год около 300 миллионов евро на повышение семейных пособий, и что Партия реформ сделает все от нее зависящее, чтобы законопроект о повышении семейных пособий в текущей форме не стал законом. «Мы тоже можем применить обструкцию, – сказала Каллас. – Но если работа над этим законопроектом продолжился, этого правительства больше не будет».
Министр здоровья и труда, центрист Танель Кийк, сказал на пресс-конференции, что в следующий понедельник пройдет первое чтение законопроекта и что Центристская партия поддерживает завершение первого чтения. «Нужно договориться», – сказал он.
Говоря о здоровье правительства, Каллас сказала, что Партия реформ не обостряла ситуацию и не может и деэскалировать ее. «Но мы согласны на обсуждение всего вместе с бюджетом», – сказала она.