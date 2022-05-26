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Житель Эстонии по вине мошенников потерял более 18 000 евро

rus.postimees.ee
Житель Эстонии по вине мошенников потерял более 18 000 евро
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Деньги. Снимок иллюстративный.
Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: Arvo Meeks

Пожилой мужчина, искавший в интернете возможность инвестирования, стал жертвой мошенников и потерял более 18 000 евро.

25 мая в полицию обратился 84-летний мужчина, который заметил в своем аккаунте в Facebook рекламу, предлагающую инвестировать в криптовалюты. Он последовал указателям в рекламе, зарегистрировался на торговой площадке и сделал первый взнос через турецкое платежное агентство Grlpartners.com, сообщили в пресс-службе Пыхьяской префектуры.

Вскоре ему позвонил брокер предполагаемой торговой площадке, который запросил удаленный доступ к компьютеру через программу AnyDesk и призвал жертву совершить платежи по карте через криптовалютную брокерскую компанию Binance.

Ущерб, причиненный мошенниками, составил 18 226,59 евро.

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