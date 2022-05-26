Пожилой мужчина, искавший в интернете возможность инвестирования, стал жертвой мошенников и потерял более 18 000 евро.
Житель Эстонии потерял более 18 000 евро из-за мошенников
Житель Эстонии потерял более 18 000 евро из-за мошенников
25 мая в полицию обратился 84-летний мужчина, который заметил в своем аккаунте в Facebook рекламу, предлагающую инвестировать в криптовалюты. Он последовал указателям в рекламе, зарегистрировался на торговой площадке и сделал первый взнос через турецкое платежное агентство Grlpartners.com, сообщили в пресс-службе Пыхьяской префектуры.
Вскоре ему позвонил брокер предполагаемой торговой площадке, который запросил удаленный доступ к компьютеру через программу AnyDesk и призвал жертву совершить платежи по карте через криптовалютную брокерскую компанию Binance.
Ущерб, причиненный мошенниками, составил 18 226,59 евро.
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