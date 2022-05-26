Житель Эстонии потерял более 18 000 евро из-за мошенников

25 мая в полицию обратился 84-летний мужчина, который заметил в своем аккаунте в Facebook рекламу, предлагающую инвестировать в криптовалюты. Он последовал указателям в рекламе, зарегистрировался на торговой площадке и сделал первый взнос через турецкое платежное агентство Grlpartners.com, сообщили в пресс-службе Пыхьяской префектуры.