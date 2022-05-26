Департамент: пенсии российским пенсионерам будут выплачены в срок

«Пенсии за II квартал этого года уже поступили. Беспокоиться не нужно, мы сможем выплатить пенсии», - сказала руководитель отдела возмещений Департамента социального страхования Кати Кюмник в программе "Великолепная четверка" на Радио 4.

«Мы постоянно контактируем с Российским пенсионным фондом для того, чтобы искать и находить решения по этому вопросу и если случится так, что у Российского пенсионного фонда не будет возможности переслать нам эти деньги, то у проживающих в Эстонии получателей российской пенсии будет возможность ходатайствовать о получении прожиточного пособия», - пояснила Кюмник.