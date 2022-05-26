Департамент социального страхования подтвердил, что средства на выплату пенсий российским пенсионерам, проживающим в Эстонии, перечислены, сообщил Rus.Err.ee.
Департамент: пенсии российским пенсионерам будут выплачены в срок
«Пенсии за II квартал этого года уже поступили. Беспокоиться не нужно, мы сможем выплатить пенсии», - сказала руководитель отдела возмещений Департамента социального страхования Кати Кюмник в программе "Великолепная четверка" на Радио 4.
Департамент социального страхования будет выплачивать пенсионные деньги в период с 6 по 10 июня.
«Мы постоянно контактируем с Российским пенсионным фондом для того, чтобы искать и находить решения по этому вопросу и если случится так, что у Российского пенсионного фонда не будет возможности переслать нам эти деньги, то у проживающих в Эстонии получателей российской пенсии будет возможность ходатайствовать о получении прожиточного пособия», - пояснила Кюмник.
В Эстонии проживает чуть более 4000 человек, получающих пенсию из России.