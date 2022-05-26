В социальных сетях создается все больше и больше аккаунтов для травли

Это пятый подобный аккаунт. Предыдущие удалось закрыть благодаря веб-полицейским, действующим в Эстонии. Однако новые аккаунты появляются вместо старых как грибы после дождя, все снова идет по кругу. В последнем аккаунте почти пять тысяч подписчиков.