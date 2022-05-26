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В социальных сетях создается все больше и больше аккаунтов для травли

Кертту Кирьянен
, Репортер
В социальных сетях создается все больше и больше аккаунтов для травли
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По словам веб-полицейского, дети еще не умеют задумываться о причинно-следственных связях и в случае ссоры могут злоупотреблять доверенными им фото и видео в целях травли.
По словам веб-полицейского, дети еще не умеют задумываться о причинно-следственных связях и в случае ссоры могут злоупотреблять доверенными им фото и видео в целях травли. Фото: Tairo Lutter

«Давайте попробуем еще раз и посмотрим, чем занимается эстонская молодежь. Старый акк забанен (старая пользовательская регистрация заблокирована – прим. ред.)», — говорится в описании одного из аккаунтов в Instagram. Единственной целью аккаунта является высмеивание — место для размещения унизительных фото и видео школьников, пишет Postimees.

Это пятый подобный аккаунт. Предыдущие удалось закрыть благодаря веб-полицейским, действующим в Эстонии. Однако новые аккаунты появляются вместо старых как грибы после дождя, все снова идет по кругу. В последнем аккаунте почти пять тысяч подписчиков.

Кайе (имя изменено на К.К.) пожаловалась, что видео ее ребенка также было загружено в аккаунт для издевательств. Кайе не захотела уточнять, какое именно видео.

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