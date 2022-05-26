Каллас: терминал СПГ должен быть готов к осени или зиме

«Все заверили, что в любом случае будет поставлен мировой рекорд по строительству. И что к осени или зиме все будет готово, – сказала Каллас. – Я действительно надеюсь, что эти обещания сбудутся».

По словам премьер-министра, у государства и частного сектора свои заботы в том, что касается прокладки инфраструктуры для терминала, на ее взгляд, эти потребности можно было бы покрыть симметрично. «Чтобы в том случае, если один не успеет, он выплатит второму штраф, а если не успеет второй, заплатит первому», – сказала Каллас.

Каллас отметила, что правительство ничего не может сделать, чтобы способствовать строительству терминала СПГ, но может предпринять определенные шаги для обеспечения надежности снабжения газом. Например, правительство приобрело запас газа на 1 тераватт-час и представило Рийгикогу поправки к законодательству, которые в случае нехватки газа обеспечили бы снабжение защищенных потребителей, в том числе домохозяйств. Государство также заключило соглашения с Латвией и Финляндией, чтобы в случае нехватки газа гарантировать солидарные взаимные действия.