В ЕС частично отменят бесплатный проезд для украинцев: когда и кого коснется

Какие страны отменят бесплатный проезд для переселенцев

С 1 июня платным будет проезд в Германии, Польше, Болгарии, Швейцарии и Чехии, пишет УНИАН.

При этом некоторые из этих стран предложат украинцам льготный проезд по сниженной цене.

Так, в Германии украинцы смогут приобрести проездной стоимостью 9 евро на все виды общественного транспорта и проезд в региональных поездах. В Чехии проездной на все виды транспорта обойдется в 7 евро. Предположительно, для покупки льготного проездного нужно будет предоставить на кассе украинский паспорт.

В Польше с 1 июня украинцы будут иметь право бесплатного проезда только на маршрутах из нескольких городов Польши: Хелма, Дорогуска, Люблина, Грубешева, Перемышля, Загужа, Ярослава и Жешува.

Другие правила проезда в транспорте для беженцев в Польше не изменятся. К примеру, бесплатно ездить в поездах второгого класса TLK и IC могут украинцы, которые пересекли границу с 24 февраля, и принадлежат к таким группам:

дети до 18 лет;

женщины;

мужчины старше 60 лет;

мужчины возрастом от 18 до 60 лет с инвалидностью.