Украинских военных беженцев больше не будут направлять на Сааремаа

«Это не значит, что на Сааремаа не будут больше прибывать военные беженцы. Если у них здесь живут знакомые, они все равно смогут здесь оказаться», – сказал Каллас на заседании волостного собрания Сааремаа в четверг. По его словам, сейчас на Сааремаа ориентировочно 600 военных беженцев, из них 350 находятся в заключивших договор с департаментом социального страхования центрах размещения в Курессааре, Каали и Сымера.

«У нас сохраняется нехватка мест для долгосрочного размещения. Число нуждающихся в долгосрочном размещении украинцев у нас снижается, но у нас нет широкомасштабных и однозначных решений. Уже много недель используется здание бывшего центра призрения Когула. Мы готовим хостел в школе Лейзи. Идут переговоры о ряде других площадей», – сказал Каллас. По его словам, отдельные люди также находят жилье в частном секторе – в квартирах или домах.