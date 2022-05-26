Департамент социального страхования больше не будет направлять украинских военных беженцев на Сааремаа, потому что, по словам волостного старейшины Мадиса Калласа, на острове уже достигнуто максимальное количество беженцев, не препятствующее оказанию услуг со стороны волости.
Украинских военных беженцев больше не будут направлять на Сааремаа
«Это не значит, что на Сааремаа не будут больше прибывать военные беженцы. Если у них здесь живут знакомые, они все равно смогут здесь оказаться», – сказал Каллас на заседании волостного собрания Сааремаа в четверг. По его словам, сейчас на Сааремаа ориентировочно 600 военных беженцев, из них 350 находятся в заключивших договор с департаментом социального страхования центрах размещения в Курессааре, Каали и Сымера.
«У нас сохраняется нехватка мест для долгосрочного размещения. Число нуждающихся в долгосрочном размещении украинцев у нас снижается, но у нас нет широкомасштабных и однозначных решений. Уже много недель используется здание бывшего центра призрения Когула. Мы готовим хостел в школе Лейзи. Идут переговоры о ряде других площадей», – сказал Каллас. По его словам, отдельные люди также находят жилье в частном секторе – в квартирах или домах.
По словам Калласа, напрямую связанные с военными беженцами затраты составляют 40 000 евро. Предназначенный для непредвиденных случаев резерв волости Сааремаа составляет более 200 000 евро.