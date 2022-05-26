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Последствия украинской войны: эстонским пивоварам отчаянно не хватает бутылок

Карл-Роберт Пухм
Последствия украинской войны: эстонским пивоварам отчаянно не хватает бутылок
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Директор пивоварни Pühaste Юллар Кальюранд.
Директор пивоварни Pühaste Юллар Кальюранд. Фото: Sille Annuk

Эстонских производителей напитков в последнее время огорчает не только рост цен на энергоносители и сырье - они столкнулись и с еще одной бедой. Дело в том, что из-за войны в Украине Европу охватил дефицит стеклянных бутылок, пишет Postimees. Для решения этой проблемы не хватает возможностей, признают руководители пивоварен.

Если раньше Старый Свет привык закупать большую часть новых стеклянных бутылок в Украине и России, то после войны, разразившейся 24 февраля, картина изменилась.

Россия больше не является дружественным партнером, а поставки из Украины страдают как от логистических проблем, так и от закрытых из-за войны заводов, особенно на востоке страны. На рынке в результате возник пробел.

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