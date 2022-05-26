Последствия украинской войны: эстонским пивоварам отчаянно не хватает бутылок

Эстонских производителей напитков в последнее время огорчает не только рост цен на энергоносители и сырье - они столкнулись и с еще одной бедой. Дело в том, что из-за войны в Украине Европу охватил дефицит стеклянных бутылок, пишет Postimees. Для решения этой проблемы не хватает возможностей, признают руководители пивоварен.