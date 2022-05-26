Чемпион мира по керлингу, норвежец Томас Ульсруд скончался в возрасте 50 лет, сообщает Норвежская ассоциация керлинга.
Чемпион мира по керлингу Томас Ульсруд скончался в возрасте 50 лет
Чемпион мира по керлингу Томас Ульсруд скончался в возрасте 50 лет
Полтора года назад спортсмену диагностировали рак, о диагнозе знали лишь самые близкие. К сожалению, борьба с болезнью не принесла результатов.
Ульсурд является легендой керлинга. На его счету серебряная олимпийская медаль (Ванкувер 2010), в 2014 году завоевал первое место на чемпионате мира в Пекине. Также в его копилке насчитывается множество других наград, дважды он становился победителем чемпионата Европы.