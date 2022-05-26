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Чемпион мира по керлингу Томас Ульсруд скончался в возрасте 50 лет

rus.postimees.ee
Чемпион мира по керлингу Томас Ульсруд скончался в возрасте 50 лет
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Томас Ульсруд
Томас Ульсруд Фото: MATHILDA AHLBERG via www.imago-images.de/imago images/Bildbyran

Чемпион мира по керлингу, норвежец Томас Ульсруд скончался в возрасте 50 лет, сообщает Норвежская ассоциация керлинга.

Полтора года назад спортсмену диагностировали рак, о диагнозе знали лишь самые близкие. К сожалению, борьба с болезнью не принесла результатов.

Ульсурд является легендой керлинга. На его счету серебряная олимпийская медаль (Ванкувер 2010), в 2014 году завоевал первое место на чемпионате мира в Пекине. Также в его копилке насчитывается множество других наград, дважды он становился победителем чемпионата Европы.

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