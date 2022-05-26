Обвинение в Украине просит по 12 лет тюрьмы двум российским военным

В Котелевском районном суде Полтавской области прокурор запросил по 12 лет лишения свободы российским военнослужащим Александру Бобыкину и Александру Иванову, обвиняющимся в нарушении законов и обычаев войны.

Адвокаты подсудимых настаивают на восьми годах. Оба подсудимых признали в суде свою вину. Оглашение приговора назначено на 31 мая.

По данным следствия, Бобыкин и Иванов были водителем и наводчиком установки «Град» и участвовали в обстрелах Харьковской области в первые дни войны.

Они обвиняются в том, что использовали оружие для уничтожения гражданских объектов в поселках Казачья Лопань и Ветеринарное Харьковской области.

Личности командиров Бобыкина и Иванова, отдававших им приказы, устанавливаются, заверили в прокуратуре.

«Добавить просто нечего»

«Я полностью виновен в тех преступлениях, в которых меня обвиняют. Все действительно так. Мы совершали залпы с территории России и Украины. Добавить, кроме моего раскаяния, просто нечего. Я полностью виновен, обжаловать приговор не могу просто», - заявил в суде Бобыкин.

«Я раскаиваюсь и прошу меньший срок наказания», - сказал Иванов.

Адвокат Бобыкина попросила у суда смягчения наказания своему подзащитному до восьми лет заключения, поскольку он, по ее словам, раскаялся и признал свою вину.

Защитник Иванова также просил восемь лет. Он заявил, что его подзащитный был простым исполнителей, не принимал решений об обстрелах и пошел в российскую армию «не от хорошей жизни».

«Мой подзащитный искренне кается. Он не от хорошей жизни заключил контракт с армией РФ. Он был рядовым, не принимал решений, не выбирал цели, лишь выполнял команды. Это было преступление по предварительному сговору лиц. Мой подзащитный - простой исполнитель. Считаю, что приговор будет обоснованным, если будет назначено восемь лет лишения свободы», - заявил адвокат Ковальчук.

В Украине за подобные преступления предусмотрено наказание от 8 до 12 лет лишения свободы в зависимости от обстоятельств, степени тяжести, личности виновного.

Впереди - новые дела

23 мая суд в Киеве приговорил сержанта российской армии Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство безоружного мирного жителя.

Шишимарин свою вину признал, но защита намерена обжаловать приговор. Суд над ним стал первым процессом по делу о военных преступлениях, совершенных российскими военными в Украине.