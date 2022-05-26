Юри Ратас: Сависаар не принял свое решение легкомысленно

«Эстонский лес — это ценность, которую необходимо сохранить, и все решения о вырубке должны быть тщательно продуманы. Найти баланс между охраной природы, рабочими местами и лесными ресурсами всегда сложно, а сегодня это стало еще сложнее в связи с войной на Украине и сопутствующего ей», — сказал Postimees Юри Ратас.

"Министр окружающей среды подробно объяснил свое решение, и я не считаю, что он поступил необдуманно", - подчеркнул Ратас. Он добавил, что министр окружающей среды Эрки Сависаар должен обосновать решение общественности и разъяснить, что это принесет как природе, так и нашей экономике, и почему, по его мнению, это решение было необходимо.