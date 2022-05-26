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Юри Ратас: Сависаар не принял свое решение легкомысленно

Лоора-Элизабет Ломп
Юри Ратас: Сависаар не принял свое решение легкомысленно
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Эрки Сависаар и Юри Ратас
Эрки Сависаар и Юри Ратас Фото: Tairo Lutter

Председатель Центристской партии Юри Ратас прокомментировал Postimees решение министра окружающей среды от Центристской партии Эрки Сависаара увеличить объем вырубки государственного леса без более тщательного обсуждения и анализа.

«Эстонский лес — это ценность, которую необходимо сохранить, и все решения о вырубке должны быть тщательно продуманы. Найти баланс между охраной природы, рабочими местами и лесными ресурсами всегда сложно, а сегодня это стало еще сложнее в связи с войной на Украине и сопутствующего ей», — сказал Postimees Юри Ратас.

"Министр окружающей среды подробно объяснил свое решение, и я не считаю, что он поступил необдуманно", - подчеркнул Ратас. Он добавил, что министр окружающей среды Эрки Сависаар должен обосновать решение общественности и разъяснить, что это принесет как природе, так и нашей экономике, и почему, по его мнению, это решение было необходимо.

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