Председатель Центристской партии Юри Ратас прокомментировал Postimees решение министра окружающей среды от Центристской партии Эрки Сависаара увеличить объем вырубки государственного леса без более тщательного обсуждения и анализа.
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Юри Ратас: Сависаар не принял свое решение легкомысленно
Юри Ратас: Сависаар не принял свое решение легкомысленно
«Эстонский лес — это ценность, которую необходимо сохранить, и все решения о вырубке должны быть тщательно продуманы. Найти баланс между охраной природы, рабочими местами и лесными ресурсами всегда сложно, а сегодня это стало еще сложнее в связи с войной на Украине и сопутствующего ей», — сказал Postimees Юри Ратас.
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