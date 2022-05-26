Бориса Беккера перевели в тюрьму для иностранных преступников, ему грозит депортация

Согласно сообщениям, Бориса Беккера перевели в тюрьму для иностранцев. Издание The Times утверждает, что адвокат немца сообщил журналистам в Берлине, что его перевели в тюрьму категории C (Хантеркомб) неподалеку от Хенли-на-Темзе в Оксфордшире.

Ранее Беккер находился в тюрьме категории B (Уэндсворт) на юго-западе Лондона, рядом с Уимблдоном, где когда-то он был триумфатором. Хотя легенда тенниса содержится сейчас в более спокойной тюрьме, чем раньше, Беккеру грозит депортация уже в следующем году.

Хантеркомб - одна из двух тюрем, предназначенных исключительно для осужденных иностранных граждан, и в ней содержится около 400 человек. Согласно отчету за 2017 год, около 185 преступников из 197, освобожденных из тюрьмы в течение шести месяцев, были депортированы.