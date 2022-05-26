Канцлер юстиции: сроки отказа от сланца нужно прописать в законе

По оценке Мадизе, Рийгикогу до сих пор довольно вяло занимался перспективным экологическим регулированием. «Дайте предпринимателям четкие рамки того, что и с какого времени будет запрещено, и пусть ученые и предприниматели действуют в этих пределах», — предложила Мадизе. Свои слова канцлер юстиции подкрепила тем фактом, что в законе до сих пор ничего не написано о будущем сланца. «Ни коалиционное соглашение, ни план развития не заменяют закон», — напомнила Мадизе политикам.

По словам канцлера юстиции, Конституция действительно дает законодателю очень хорошие возможности для регулирования экологических вопросов. «Конституция Эстонии уже 30 лет назад была довольно уникальной, потому что у нас там есть право на чистую природную среду и обязанность каждого защищать надежду и компенсировать причиненный ущерб. Конституция допускает ограничения и обязательства по охране природы и климата. Они должны быть логически обоснованы, исполнимы, их соблюдение должно поддаваться проверке, а также проверяться на практике», — сказала Мадизе.

Канцлер юстиции также подчеркнула на конференции, что каждый играет важную роль в сохранении чистоты окружающей среды и в решении проблем климата. «Мне кажется, очень важно, чтобы мы говорили не только о больших целях, но и о том, что каждый может сделать. Также в зеленом повороте учитывается поведение каждого человека: считает ли достойным поведением то, что он не загрязняет природу и вносит максимально возможный вклад».