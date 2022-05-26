Канцлер юстиции Юлле Мадизе заявила на конференции Postimees «Rohepöördest realistlikult» («О зеленом повороте - релистично»), что сроки отказа от горючего сланца должны регулироваться законом, а не просто быть прописаны в коалиционном соглашении.
Канцлер юстиции: сроки отказа от сланца нужно зафиксировать в законе
По оценке Мадизе, Рийгикогу до сих пор довольно вяло занимался перспективным экологическим регулированием. «Дайте предпринимателям четкие рамки того, что и с какого времени будет запрещено, и пусть ученые и предприниматели действуют в этих пределах», — предложила Мадизе. Свои слова канцлер юстиции подкрепила тем фактом, что в законе до сих пор ничего не написано о будущем сланца. «Ни коалиционное соглашение, ни план развития не заменяют закон», — напомнила Мадизе политикам.
По словам канцлера юстиции, Конституция действительно дает законодателю очень хорошие возможности для регулирования экологических вопросов. «Конституция Эстонии уже 30 лет назад была довольно уникальной, потому что у нас там есть право на чистую природную среду и обязанность каждого защищать надежду и компенсировать причиненный ущерб. Конституция допускает ограничения и обязательства по охране природы и климата. Они должны быть логически обоснованы, исполнимы, их соблюдение должно поддаваться проверке, а также проверяться на практике», — сказала Мадизе.
Канцлер юстиции также подчеркнула на конференции, что каждый играет важную роль в сохранении чистоты окружающей среды и в решении проблем климата. «Мне кажется, очень важно, чтобы мы говорили не только о больших целях, но и о том, что каждый может сделать. Также в зеленом повороте учитывается поведение каждого человека: считает ли достойным поведением то, что он не загрязняет природу и вносит максимально возможный вклад».
По словам Мадизе, зеленый поворот может пойти под откос, если вся нагрузка будет распределена слишком узко. «Я не думаю, что тревога всего мира должна ложиться на плечи каждого отдельного человека. Чувство безысходности, злость или поиск виноватых — не лучший помощник. Скорее нужно брать на себя измеримые цели, которые затем выполнять».