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Парковка у пярнуского пляжа на лето становится платной

Pärnu Postimees
Парковка у пярнуского пляжа на лето становится платной
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Pärnu rand, pilt on illustratiivne.
Pärnu rand, pilt on illustratiivne. Фото: Mailiis Ollino / Pärnu Postimees

Парковка возле центрального пляжа Пярну с 10 до 18 часов каждого дня с 1 июня по 31 августа становится платной, напоминает Pärnu Postimees.

Если время начала парковки зафиксировано в письменной форме или с помощью парковочных часов, на полчаса на общественной платной стоянке пляжной зоны можно припарковаться бесплатно. На бульваре Таммсааре парковка бесплатная в любое время.

Парковка на улицах пляжной зоны стоит 4 евро за час и 12 евро за весь день.

В платной общественной зоне в районе пляжа также есть частные парковки, где действуют другие цены и правила. На частные автостоянки указывают соответствующие обозначения и дорожные знаки.

В центре Пярну парковка платная круглый год с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00. Парковка в центре города бесплатная по субботам, воскресеньям и в праздничные дни.

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