Парковка возле центрального пляжа Пярну с 10 до 18 часов каждого дня с 1 июня по 31 августа становится платной, напоминает Pärnu Postimees.
Парковка у пярнуского пляжа на лето становится платной
Парковка у пярнуского пляжа на лето становится платной
Если время начала парковки зафиксировано в письменной форме или с помощью парковочных часов, на полчаса на общественной платной стоянке пляжной зоны можно припарковаться бесплатно. На бульваре Таммсааре парковка бесплатная в любое время.
Парковка на улицах пляжной зоны стоит 4 евро за час и 12 евро за весь день.
В платной общественной зоне в районе пляжа также есть частные парковки, где действуют другие цены и правила. На частные автостоянки указывают соответствующие обозначения и дорожные знаки.
В центре Пярну парковка платная круглый год с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00. Парковка в центре города бесплатная по субботам, воскресеньям и в праздничные дни.