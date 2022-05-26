Парковка у пярнуского пляжа на лето становится платной

Если время начала парковки зафиксировано в письменной форме или с помощью парковочных часов, на полчаса на общественной платной стоянке пляжной зоны можно припарковаться бесплатно. На бульваре Таммсааре парковка бесплатная в любое время.

Парковка на улицах пляжной зоны стоит 4 евро за час и 12 евро за весь день.

В платной общественной зоне в районе пляжа также есть частные парковки, где действуют другие цены и правила. На частные автостоянки указывают соответствующие обозначения и дорожные знаки.