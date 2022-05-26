Шок-контент. Гордон рассказала о кошмарном случае насилия в детском хоккее

Скандал разгорелся во время Кубка Поволжья среди хоккеистов 2010 года рождения. Юные спортсмены жили в гостинице "Башкортостан". В номере они играли "на фофаны и щелбаны". Позже один из подростков предложил добавить в развлечения интимный аспект.

"Наш подзащитный отказался. Другие подростки силой заставили его вернуться. В номере последовали насильственные извращенные действия в отношении него. Ребенок не подчинялся, поэтому его избили и надругались", - сообщила Гордон.

По словам защитницы, издевательства над 10-летним хоккеистом продолжались на протяжении всего турнира. Лидер группы насильников шантажировал и мучал парня. Его голову окунали в унитаз, заставлял других ребят мочиться на лицо.

"Руководство клуба не владело данной информацией. После обращения родителей оно продолжает бездействовать и отмалчиваться", - добавила юрист.