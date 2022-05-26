Финансовую помощь от Совета помощи беженцам получили почти 100 000 украинцев

Организация распределяет финансовую помощь, чтобы люди сами могли решить, в чем сильнее всего нуждаются. На данный момент она поддержала 31 246 семей, то есть около 94 000 человек. «Всего мы передали финансовой помощи на сумму более 14,4 миллиона евро. Это примерно 70 евро на члена семьи в месяц. Сейчас мы можем поддерживать около 6000-1000 семей в день», – сообщила организация.

Совет помощи беженцам открыл портал соискания финансовой помощи по адресу. «Наш работающий в Украине колл-центр обслуживает около 1500 человек в день, консультирует их, предоставляет информацию о вариантах поддержки, провод предварительный отбор для нашей программы финансовой помощи и при необходимости направляет людей в другие программы», – сообщила организация.

Организация также передает больницам Восточной Украины медицинские принадлежности, медицинскую технику, продукты питания, генераторы и прочее необходимое. Организация раздала 900 одеял, 4600 спальных мешков и прочие предметы первой необходимости людям, находящимся в бомбоубежищах и местах временного размещения.

Эстонский совет помощи беженцам является частью Joint Market Monitoring Initiative (JMMI), в рамках которой сектору гуманитарной помощи помогают последовательно получать обзор того, где и каким образом в Украине функционируют рынки, растут ли и насколько быстро цены на товары первой необходимости и так далее. Зона ответственности Совета помощи беженцам – Запорожская и Харьковская области.