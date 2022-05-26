Сегодня в центр тревоги сообщили, что 80-летняя Антонина, которая в 12:00 отправилась на прогулку в Пыхья-Таллинне, пропала: она слишком долго не возвращается домой.
В Таллинне пропала 80-летняя Антонина
В Таллинне пропала 80-летняя Антонина
Близкие проверили ее привычные маршруты, но безрезультатно. У пожилой женщины могут быть проблемы с памятью. Она могла сесть на автобус и уехать в какой-то другой район Таллинна.
На Антонине были синий берет, синяя кофта, черные брюки и черная кофта.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении Антонины, звонить по номеру 112.
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