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В Таллинне пропала 80-летняя Антонина

rus.postimees.ee
В Таллинне пропала 80-летняя Антонина
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Антонина.
Антонина. Фото: PPA

Сегодня в центр тревоги сообщили, что 80-летняя Антонина, которая в 12:00 отправилась на прогулку в Пыхья-Таллинне, пропала: она слишком долго не возвращается домой.

Близкие проверили ее привычные маршруты, но безрезультатно. У пожилой женщины могут быть проблемы с памятью. Она могла сесть на автобус и уехать в какой-то другой район Таллинна.

На Антонине были синий берет, синяя кофта, черные брюки и черная кофта.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении Антонины, звонить по номеру 112.

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