Фото ⟩ На Сааремаа ждет покупателя жемчужина деревянной архитектуры

Предложение включает в себя комплекс строений на участке площадью 8595 м2. Здесь вы найдете просторный двухэтажный дом, большую баню у пруда и уютный домик для гриля.

Фото: KV.EE

Все постройки на участке деревянные. Для отопления главного дома используется геотермальное оборудование и камин. Помимо бани по-черному здесь также есть сауна, душевая и два туалета.

Фото: KV.EE

У пруда установлена большая деревянная терраса, доходящая до кромки воды. Из бани по-черному удобно прыгать прямо в воду. Красивый пляж Мяндьяла находится в нескольких минутах езды на велосипеде или пешей прогулки. Спокойное место, где время будто остановилось, идеально подходит как для летнего отдыха, так и для круглогодичного проживания.

Фото: KV.EE