Saaremaal Mändjala külas on müüa midagi tõeliselt erilist.
Фото ⟩ На Сааремаа ждет покупателя жемчужина деревянной архитектуры
Предложение включает в себя комплекс строений на участке площадью 8595 м2. Здесь вы найдете просторный двухэтажный дом, большую баню у пруда и уютный домик для гриля.
Все постройки на участке деревянные. Для отопления главного дома используется геотермальное оборудование и камин. Помимо бани по-черному здесь также есть сауна, душевая и два туалета.
У пруда установлена большая деревянная терраса, доходящая до кромки воды. Из бани по-черному удобно прыгать прямо в воду. Красивый пляж Мяндьяла находится в нескольких минутах езды на велосипеде или пешей прогулки. Спокойное место, где время будто остановилось, идеально подходит как для летнего отдыха, так и для круглогодичного проживания.
С интересным предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.