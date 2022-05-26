Заложен краеугольный камень нового здания Мустамяэской школы по интересам

В церемонии приняли участие вице-мэр Вадим Белобровцев, старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс, директор Мустамяэской школы по интересам Эрна Поданева и представители предприятий Acto Consult OÜ и RAMM Ehituse OÜ.

Мустамяэская школа по интересам (бывший Мустамяэский дом детского творчества) начала работу в 1984 году и с 1987 года работала на нынешнем месте. Если сначала в школе по интересам было 200 учеников, то теперь в 89 кружках школы занимается 800 учеников. Поскольку здание, построенное в качестве детского сада, не соответствовало потребностям школы по интересам и было по большей части амортизировано, приняли решение снести его и построить новое здание с учебной средой, соответствующей последним требованиям и необходимой для современной учебной работы в кружках.

Вице-мэр Вадим Белобровцев отметил, что Мустамяэская школа по интересам занимает важное место в городской сфере образования по интересам - ежедневно сюда приходят около 300 ребят. «Школа и сейчас предлагает занятия по интересам на хорошем уровне, но условия обучения в новом здании значительно улучшатся, – сказал Белобровцев. – До сих пор работавший в стесненных условиях коллектив теперь сможет продолжить деятельность в красивых и просторных помещениях, предназначенных для занятий всех кружков. Для музыкальных кружков будет создана студия звукозаписи. Построят современную кухню и специальные помещения для проведения занятий по робототехнике и технике. В здании будет построена современная сцена с аппаратурой, актовый зал высотой в два этажа, в котором можно будет проводить как занятия кружков, так и торжественные мероприятия», – рассказал вице-мэр.

Рядом с актовым залом на обоих этажах расположится просторное помещение для активного движения и проведения занятий, в котором можно организовать работу технических кружков, проводить выставки и тому подобное. Там же будет расположена лестница с открытой планировкой. В некоторых помещениях возможна организация перекрестного использования, например, при помощи передвижной стены можно расширить классы для занятия искусством. Созданы условия доступа в помещения для людей с особыми потребностями. Во дворе будет построена учебная природная тропа, на которой ученики смогут круглый год наблюдать за изменениями природы. Тропа будет проходить между деревьев и свяжет как прежние, так и новые игровые площадки с зонами различных чувств, настроений и запахов. Своеобразия зданию добавит и частично покрытая зеленой кровлей (газоном) крыша, на которой установят также солнечные батареи, которые будут производить электроэнергию.

Начало строительства нового здания Мустамяэской школы по интересам Фото: Управа района Мустамяэ

Старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс подчеркнул, что это чрезвычайно важная инвестиция для местной общины. «Выросло уже несколько поколений, которые именно здесь нашли увлечение на всю жизнь. Старое здание использовалось в предельном объеме – образно говоря, среди учеников было уже не повернуться, а желающих становилось все больше. Новое здание, строящееся с учетом потребностей именно школы по интересам, поможет сделать уровень образования по интересам в Мустамяэ еще выше и, вероятно, современные условия придадут новой энергии и педагогам, и руководителям кружков. Это важная инвестиция в будущее – в благополучие детей и молодежи», – сказал Лаатс.

«Как известно, все дети талантливы. Новое здание даст им еще больше возможностей для развития своих талантов – мы сможем предложить к посещению новые кружки и занятия как в здании, так и во дворе, прежде всего в области природоведения и технологий, – сказала директор школы по интересам Эрна Поданева. – Мы приглашаем новых и прежних учеников, как дошкольников, так и школьников».