ВИДЕО ⟩ Трогательное видео эстонских хористов в поддержку Украины распространяется по всему миру

Помимо количества просмотров на различных YouTube-каналах, клипом на песню «Ой у лузи червона калина» в исполнении объединенного хора поделились украинские телеканалы, новостные порталы, политики, а также многие общественные деятели Европы с большим количеством подписчиков в социальных сетях. Видео с участием Эстонского певческого хора по всему миру посмотрело не менее миллиона человек.

По словам инициатора совместного пения предпринимателя Энно Рятсепа, отзывы были самыми положительными: «Люди очарованы мощным исполнением песни. Кроме того, читая комментарии, кажется, что видео также косвенно повлияло на формирование репутации Эстонии. Это само по себе не было нашей целью, но благодаря видео все замечают готовность эстонцев помочь и многие комментаторы обещают посетить Эстонию в будущем. Но самое главное все же то, что украинцы видят, что их поддерживают».

Композитор Йонас Тарм, подготовивший песню для четырехголосного хорового исполнения, уверен, что клип окажет моральную поддержку украинцам: «Те, кто видел видео, сразу заметили, что мы пели от души. Эстонцы также могут помочь, поделившись видео со своими друзьями и знакомыми по всему миру», – добавил Тарм.