Крупная сделка? Торговец топливом Jetoil покупает сеть заправок Krooning

Консолидация была вызвана желанием Krooning продать участки под заправочными станциями, и Jetoil увидела в этом возможность для выгодных инвестиций, гласит краткое описание сделки.

Основным видом деятельности акционерного общества Jetoil является розничная и оптовая продажа моторного топлива. У Jetoil имеется розничная сеть, состоящая из 30 заправочных станций и точек продаж дизельного топлива по всей Эстонии, а также двух заправочных станций CNG.

Jetoil имеет доминирующее влияние на компании, занимающиеся хранением жидкого топлива и оптовой продажей масел и смазочных материалов.

Основной сферой деятельности Krooning является розничная продажа моторного топлива на автозаправочных станциях. В качестве вспомогательной деятельности компания в основном занимается розничной продажей продуктов питания, напитков и табачных изделий на заправочных станциях и в незначительной степени оптовой продажей топлива.