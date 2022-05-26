Основанный на эстонском капитале оптовый торговец топливом Jetoil приобретает 14 участков недвижимости сети заправочных станций Krooning, на которых расположены заправочные станции, работающие под брендом Krooning.
Крупная сделка? Торговец топливом Jetoil покупает сеть заправок Krooning
Консолидация была вызвана желанием Krooning продать участки под заправочными станциями, и Jetoil увидела в этом возможность для выгодных инвестиций, гласит краткое описание сделки.
Основным видом деятельности акционерного общества Jetoil является розничная и оптовая продажа моторного топлива. У Jetoil имеется розничная сеть, состоящая из 30 заправочных станций и точек продаж дизельного топлива по всей Эстонии, а также двух заправочных станций CNG.
Jetoil имеет доминирующее влияние на компании, занимающиеся хранением жидкого топлива и оптовой продажей масел и смазочных материалов.
Основной сферой деятельности Krooning является розничная продажа моторного топлива на автозаправочных станциях. В качестве вспомогательной деятельности компания в основном занимается розничной продажей продуктов питания, напитков и табачных изделий на заправочных станциях и в незначительной степени оптовой продажей топлива.
В 2020 году Jetoil получила прибыль в размере 2,1 миллиона евро при обороте в 112 миллионов евро. За то же время Krooning заработала чистую прибыль в размере почти 550 000 евро при обороте в 17,4 миллиона евро.