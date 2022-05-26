Чт, 26.05.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

На следующей неделе Эстонию посетит президент Греции

BNS
На следующей неделе Эстонию посетит президент Греции
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Катерина Сакелларопулу
Катерина Сакелларопулу Фото: LUONG THAI LINH

В понедельник в Эстонию прибудет с трехдневным официальным визитом президент Греции Катерина Сакелларопулу, с которой президент Алар Карис обсудит в понедельник в Кадриорге двусторонние отношения между Эстонией и Грецией, в том числе сотрудничество в ЕС.

На встрече также обсудят российскую агрессию в Украине и прием украинских военных беженцев, а также намерение Украины стать страной-кандидатом в ЕС.

Визит президента Сакелларопулу приурочен к столетию дипломатических связей между Эстонией и Грецией. Греция признала Эстонскую Республику 19 мая 1922 года.

После встречи президенты проведут совместную пресс-конференцию затем президент Греции возложит венок к монументу победы в Освободительной войне на площади Вабадузе и встретится с мэром Таллинна Михаилом Кылвартом.

Президент Алар Карис и Сирье Карис в понедельник дадут в честь президента Греции Катерины Сакелларопулу и Павлоса Котсониса ужин в центре Арво Пярта. Вторник президент Греции проведет в Тарту, где она встретится с мэром Урмасом Клаасом, председателем госсуда Виллу Кыве, посетит Тартуский университет и Эстонский национальный музей.

В среду утром президент Греции встретится со спикером Рийгикогу Юри Ратасом и вице-спикером Ханно Певкуром. Затем президенты Эстонии и Греции посетят Таллиннскую образовательную коллегию Старого города, где президент Греции ознакомится с образовательной системой Эстонии и возможностями обучения детей-военных беженцев из Украины.

Ключевые слова
Наверх