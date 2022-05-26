В понедельник в Эстонию прибудет с трехдневным официальным визитом президент Греции Катерина Сакелларопулу, с которой президент Алар Карис обсудит в понедельник в Кадриорге двусторонние отношения между Эстонией и Грецией, в том числе сотрудничество в ЕС.
На следующей неделе Эстонию посетит президент Греции
На встрече также обсудят российскую агрессию в Украине и прием украинских военных беженцев, а также намерение Украины стать страной-кандидатом в ЕС.
Визит президента Сакелларопулу приурочен к столетию дипломатических связей между Эстонией и Грецией. Греция признала Эстонскую Республику 19 мая 1922 года.
После встречи президенты проведут совместную пресс-конференцию затем президент Греции возложит венок к монументу победы в Освободительной войне на площади Вабадузе и встретится с мэром Таллинна Михаилом Кылвартом.
Президент Алар Карис и Сирье Карис в понедельник дадут в честь президента Греции Катерины Сакелларопулу и Павлоса Котсониса ужин в центре Арво Пярта. Вторник президент Греции проведет в Тарту, где она встретится с мэром Урмасом Клаасом, председателем госсуда Виллу Кыве, посетит Тартуский университет и Эстонский национальный музей.
В среду утром президент Греции встретится со спикером Рийгикогу Юри Ратасом и вице-спикером Ханно Певкуром. Затем президенты Эстонии и Греции посетят Таллиннскую образовательную коллегию Старого города, где президент Греции ознакомится с образовательной системой Эстонии и возможностями обучения детей-военных беженцев из Украины.