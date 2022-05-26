Глава команды Red Bull предупреждает, что семь команд Ф1 могут отказаться от гонок в этом сезоне

Он предположил, что из-за того, чтобы не превысить бюджет, около семи команд будут вынуждены пропустить гонки. Годовой бюджет F1 в настоящее время составляет 140 миллионов долларов (111 миллионов фунтов стерлингов) на команду, но Хорнер сказал, что нынешняя экономическая ситуация сделала эту цифру непрогнозируемой.

«Вероятно, семь команд должны будут пропустить последние четыре гонки, чтобы уложиться в этом году в лимит, — сказал глава Red Bull - Речь идет не только о больших командах. Все они действительно борются с инфляционными проблемами».

Это не первый раз, когда Хорнер выступает за увеличение потолка бюджета Ф1. Выступая в середине апреля, он подчеркнул, что повышенные расходы на перевозки и фрахт, в частности, изменили требования этого вида спорта.

Соперники Mercedes, Ferrari и McLaren также заинтеерсованы в увеличении бюджета. Однако такие компании как Alfa Romeo, Alpine, Haas и Williams, проголосовали против увеличения лимитов из-за инфляции.

«FIA обязана проявлять осторожность. Я знаю, что они относятся к этому серьезно, — добавил Хорнер, подчеркнув, как растут расходы. - Счета за электроэнергию, стоимость жизни, расходы растут в геометрической прогрессии, и F1 не является исключением. Грузовые перевозки выросли в четыре раза, и мы не можем это контролировать».

Ограничение бюджета было введено в 2021 году и начиналось с 145 миллионов долларов (115 миллионов фунтов стерлингов).