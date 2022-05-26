В Кристийне стартует новая серия бесплатных тренировок Streetworkout

По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, тренировки будут проходить на новой воркаут-площадке во дворе Палдиски-мантеэ, 65б и Эндла, 92, которая была построена в прошлом году. «Организация серии общедоступных тренировок привлекает больше людей к занятиям спортом на открытом воздухе, а также способствует развитию чувства общности. Эта тренировка, на которой вы используете свой собственный вес», – пояснил Рийбе.

Тренируясь вместе с Бронеком Яани, вы научитесь захватывающим трюкам и техникам занятий этого вида спорта, узнаете как достичь статического положения в течение трех секунд и научитесь выполнять больше разных трюков.

Первая тренировка состоится в понедельник, 30 мая, в 17 часов во дворе Эндла, 92, на новой общественной спортивной площадке.

«Я считаю, что streetworkout как вид спорта, имеет большой потенциал, и в последние годы данные тренировки на свежем воздухе добились больших успехов в Эстонии. Приятно видеть всё большее вовлечение молодежи в этот спорт. Для старта нужно совсем немного: желание и любой парк, где можно подтягиваться», – приглашает молодой спортсмен присоединиться к тренировкам.

Миссия Бронека Яани состоит в том, чтобы привлечь больше людей к новому виду спорта и пробудить интерес как у молодых, так и у пожилых людей. По словам Яани, это одновременно и профессиональный, и оздоровительный вид спорта. В воркауте меньше правил, чем в некоторых более традиционных видах спорта, но больше трюков и статических комбинаций. Яани занимается этим спортом уже восемь лет. Разнообразие трюков и продолжительность удержания позиций в статике – это то, к чему стремится каждый спортсмен, занимаясь воркаутом.

Данные тренировки являются частью реализации методов внедрения исландской модели в Таллинне и проходит в период 2020-2022 года под руководством Таллиннского департамента социального обеспечения и здравоохранения и в сотрудничестве с районными властями и является частью проекта Министерства юстиции «Создание системы специального обращения с несовершеннолетними».