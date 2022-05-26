Эксперт: cнижения цен на дрова в ближайшее время можно не ждать

В связи с изменившейся внешнеполитической и экономической ситуацией и ущербом, причиняемым еловым короедом, министр окружающей среды Эрки Сависаар во вторник принял решение отказаться от дополнительного сокращения площади лесовосстановительных рубок, запланированных на этот год. Таким образом, в этом году площадь лесовосстановительных вырубок сократится на 4 процента вместо изначально запланированных 13 процентов.

«Любое увеличение предложения, безусловно, уменьшает давление на цены. Это общее правило рыночной экономики, и оно, безусловно, будет распространяться и на продажу дров», — прокомментировал BNS Хепнер.

Площадь лесовосстановительных рубок будет увеличена на 2300 га. Хепнер пояснил, что объем рубки зависит от того, что планируется вырубать. «Если это еловый лес, вырубаемый для борьбы с короедом, то это может быть около полумиллиона кубометров, а если вырубать ольху, то объем вырубки составит около 300 тысяч кубометров», — рассказал он.

В первом случае, по словам эксперта, доля дров будет невелика. Скорее останутся отходы лесопильного производства, которые обычно используются в качестве энергетической древесины для производства гранул. По его словам, эта мера не является заменой, но поможет в какой-то мере смягчить отсутствие спроса на пиломатериалы из России и Беларуси и поможет остановить рост цен на строительный лес.

Во втором случае, т.е. при вырубке серой ольхи, по словам Хепнера, преобладает доля топливной древесины, и ее дополнительное количество, безусловно, поможет снизить рост цен на топливную древесину или дрова. «По сравнению с аналогичным периодом прошлого года дрова стали дороже. Одной из причин этого является очень низкая цена в начале прошлого года. Российская агрессия создала изрядную дыру в общем балансе энергоносителей из-за потери российского газа, в том числе и в соседних с нами странах», — сказал он.

Частные собственники реагируют медленно

Хепнер указал, что если Финляндия хотя бы частично планировала покрыть недостающую часть за счет дополнительных запасов торфа, создав государственный резерв в 2 тераватт-часа, то об Эстонии в настоящее время такой информации нет. «Реакция частных собственников на вывод на рынок дополнительной древесины довольно медленная. Поскольку в обществе создан очень негативный образ лесопользования, некоторые частники очень тщательно подходят к планированию рубок, и любые вырубки в летний период точно будут исключены», — признал он.

По словам эксперта по лесному хозяйству, некоторые владельцы сохраняют лес на так называемые "черные дни", и наверняка есть те, кто надеется, что нынешняя исключительно высокая цена осенью еще больше вырастет.

«Даже в пиковый лесозаготовительный период, в осенне-зимний период, лесозаготовительная техника не простаивает. RMK также соблюдает так называемый птичий мир, и им все равно нужно организовывать закупки, даже если это требует времени. Таким образом, в ближайшие месяцы вряд ли можно ожидать дополнительных дров, и я не берусь прогнозировать снижение цен в ближайшие месяцы» , - заявил он, добавив, что вопрос, скорее, заключается в том, остановится ли когда-нибудь этот рост.

Запутанные сообщения от правительства

Однако, по словам Хепнера, государство должно занять гораздо более ясную позицию в контроле цен на энергоносители. «Хорошим примером здесь является вырубка гослеса. Министр окружающей среды Тынис Мёльдер сократил объем рубок, а министр предпринимательства Андрес Сутть раскритиковал это. Новый министр окружающей среды увеличил объемы вырубок, за что его раскритиковала премьер-министр Кая Каллас», — описал он, добавив, что такая позиция правительства точно не добавляет ясности на рынке древесины.

Эксперт подчеркнул, что ясность на рынках крайне важна во времена неопределенности. «Правительство также должно более серьезно посмотреть на сланцевую энергетику - как получить более дешевую электроэнергию, как использовать больше сланцевого масла для производства тепла в котельных, как хотя бы временно отказаться от платы за выбросы СО2 за сланец или снизить ее до разумного уровня», - отметил он.