В пятницу, 27 мая, в 13:00 руководство Рижской думы встретится с представителями предприятий, которые готовы участвовать в сносе памятника советским воинам в парке Победы, сообщили в думском управлении по коммуникации. Об этом пишет RUS TVNET.
Власти Риги начинают переговоры с фирмами, готовыми снести памятник советским солдатам
Власти Риги начинают переговоры с фирмами, готовыми снести памятник советским солдатам
С представителями предприятий встретятся вице-мэр Вилнис Кирсис и исполнительный директор города Янис Ланге, а также представители ответственных структур самоуправления.
После встречи в 15:00 представители руководства думы ответят на вопросы журналистов.
Как сообщалось, несколько компаний предложили Рижской думе бесплатную помощь в организации сноса памятника советским воинам в парке Победы. Самоуправление получило письма от JaunRīga ECO и Forma 2, которые предлагают бесплатно обеспечить строительный надзор за сносом памятника.
Также у мэра Риги Мартиньша Стакиса состоялась встреча с представителями архитектурного бюро Sarma&Norde arhitekti, которое предложило безвозмездно подготовить проект демонтажа памятника.
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