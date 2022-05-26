Олег Гроссь раздражен глупостью "поколения снежинок": свиная голова на самом деле - ценное сырье

«Конечно, и молоко, и мясо тоже растут в магазине», — машет рукой на подобные статьи и посты в соцсетях владелец торговой сети собственного имени Олег Гроссь.

«Если кто-то смеется над свиной головой как продуктом, значит он просто слишком хорошо живет. Или он очень глуп», - добавил бизнесмен.

В магазинах сети Grossi с 23 по 29 мая проходит акция, во время которой каждому покупателю в дополнение к купленному товару при желании будет выдана свиная голова. Портал Elu24 в заголовке своей статьи предполагает, что это ошибка; у людей такая реклама вызывает уйму недопонимания и смятения.

«Увы, но у каждой свиньи растет голова, — объяснил Олег Гроссь. — Зимой люди вспоминают, что из свиной головы делают холодец, и они очень хорошо расходятся. А летом у нас головы остаются. Мы можем или отправить их на завод по переработке отходов животноводства или раздать своим покупателям, которые умеют ценить это сырье. Если кого-то это удивляет или вводит в заблуждение , мне тут больше несего сказать. Кто-то считает нормальным дарить в рамках кампании покупателю шоколад, электровелосипед, телевизор или что-то еще, а почему свиная голова в качестве подарка ненормальна?»

Гросс признался, что такая постановка темы несколько вывела его из себя. «Дело не в богатстве или пищевых привычках. Я, например, с удовольствием ем свиные щеки и холодец, а некоторые их, возможно, не едят. Но это не значит, что нужно выбрасывать хлеб и мясо, когда они вам не нужны. Каждый должен уважать еду, независимо от своего достатка или интеллектуальных характеристик».