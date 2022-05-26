Сначала группа Facebook, посвященная "перлам" рекламы и прессы, а затем и онлайн-издание Elu24 сочли комично странным, что торговая сеть Grossi бесплатно раздает покупателям свиные головы. Но подтрунивающие и здорадствующие замечания, однако, создают впечатление, что их авторы не знают, что из свиной головы можно сварить, к примеру, холодец, пишет Virumaa Teataja.
Олег Гроссь раздражен глупостью "поколения снежинок": свиная голова на самом деле - ценное сырье
«Конечно, и молоко, и мясо тоже растут в магазине», — машет рукой на подобные статьи и посты в соцсетях владелец торговой сети собственного имени Олег Гроссь.
«Если кто-то смеется над свиной головой как продуктом, значит он просто слишком хорошо живет. Или он очень глуп», - добавил бизнесмен.
В магазинах сети Grossi с 23 по 29 мая проходит акция, во время которой каждому покупателю в дополнение к купленному товару при желании будет выдана свиная голова. Портал Elu24 в заголовке своей статьи предполагает, что это ошибка; у людей такая реклама вызывает уйму недопонимания и смятения.
«Увы, но у каждой свиньи растет голова, — объяснил Олег Гроссь. — Зимой люди вспоминают, что из свиной головы делают холодец, и они очень хорошо расходятся. А летом у нас головы остаются. Мы можем или отправить их на завод по переработке отходов животноводства или раздать своим покупателям, которые умеют ценить это сырье. Если кого-то это удивляет или вводит в заблуждение , мне тут больше несего сказать. Кто-то считает нормальным дарить в рамках кампании покупателю шоколад, электровелосипед, телевизор или что-то еще, а почему свиная голова в качестве подарка ненормальна?»
Гросс признался, что такая постановка темы несколько вывела его из себя. «Дело не в богатстве или пищевых привычках. Я, например, с удовольствием ем свиные щеки и холодец, а некоторые их, возможно, не едят. Но это не значит, что нужно выбрасывать хлеб и мясо, когда они вам не нужны. Каждый должен уважать еду, независимо от своего достатка или интеллектуальных характеристик».
Между тем, кампания по словам предпринимателя, идет хорошо. «Эти бесплатные свиные головы расходятся как горячие пирожки. И они, безусловно, являются большим подспорьем для некоторых людей с низким доходом», — сказал Олег Гроссь.