Рейнсалу: на словах Запад пока помогает Украине больше, чем на деле

- Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба, выступая в Давосе, назвал шантажом всего мирового сообщества предложения Москвы рассмотреть возможность снятия блокады с портов в Черном море в обмен на отмену части антироссийских санкций. Ранее ООН предупредила, что блокада черноморских проходов может привести к мировому продовольственному кризису. Украина – один из крупнейших в мире экспортеров зерна, кукурузы и подсолнечного масла. Насколько сильной картой в руках России является угроза продолжать блокирование портов Черного моря?

- Да, Россия может эффективно использовать эту карту. Мы можем наблюдать влияние такого поведения России уже и в наших магазинах, где цены на продукты существенно выросли. По сути, такие морские блокады и давление на цепочки продовольственных поставок стали в руках России еще одним оружием, которое Российская Федерация систематически использует в своем противостоянии с Западом. Использует точно таким же образом, каким она использует зависимость многих западных стран от российских энергоресурсов.

Безусловно, Россия способна спровоцировать продовольственный кризис в третьем мире. Российская пропаганда уже ведет соответствующую подготовку к этому, уже сейчас заранее объясняя, что виновником этого кризиса будет Запад, который ввел антироссийские санкции.

- Глава МИДа Великобритании Лиз Трасс вчера заявила в Сараево, что считает опасными попытки каким-то образом умиротворить Владимира Путина. По словам Трасс, российскую агрессию нельзя умиротворить. На нее необходимо отвечать силой, и поэтому Запад должен быть непреклонным в обеспечении победы Украины военной помощью и санкциями. С аналогичным высказыванием ранее выступила и премьер Эстонии Кая Каллас, которая предостерегла коллег в странах ЕС от демонстрации Путину какой-либо слабости. Каллас сказала, что уступать Путину опаснее, чем провоцировать его. Какие настроения среди мировых лидеров сейчас заметнее, такие, как у Трасс и Каллас, или сдержанные, как, например, у Эмманюэля Макрона?

- Думаю, сейчас доминируют такие настроения, которые можно назвать гибридными. На уровне риторики поддержка Украине высказывается все решительнее. На Всемирном экономическом форуме в Давосе даже канцлер Германии Олаф Шольц убежденно говорил, что целью Запада должно быть поражение России в войне. Правда, в то же время он не сказал, что Украина должна в войне победить. Так что его заявление все-таки нельзя воспринять как совсем уж однозначный сигнал.

Однако очень важно, чтобы за риторикой следовали и соответствующие действия. Важно, чтобы в Украину шло тяжелое вооружение. Ситуация на фронтах довольно критическая, потому что война обходится Украине очень дорого. Я разговаривал с представителями Министерства обороны Украины, анализировал имеющиеся данные, и могу сказать, что Украина теряет оружие и боеприпасы за один день на 400 миллионов евро. Поставки оружия Украине пока в несколько раз уступают этим потерям.