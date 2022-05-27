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Рейнсалу: на словах Запад пока помогает Украине больше, чем на деле

Павел Соболев
Рейнсалу: на словах Запад пока помогает Украине больше, чем на деле
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  • Россия готова спровоцировать крупный продовольственный кризис и свалить вину за него на Запад
  • Германия выделяет крупные суммы для помощи Украине, но оружие поступает туда медленно
  • НАТО ведет себя пассивно в вопросах координации военной поддержки Украины

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, депутат Рийгикогу, председатель специальной парламентской комиссии по контролю госбюджета, бывший министр иностранных дел, бывший министр обороны Эстонии Урмас Рейнсалу («Отечество») среди прочего ответил на вопросы, касающиеся блокады Россией украинских портов в Черном море и темпов оружейных поставок Украине западными странами.

- Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба, выступая в Давосе, назвал шантажом всего мирового сообщества предложения Москвы рассмотреть возможность снятия блокады с портов в Черном море в обмен на отмену части антироссийских санкций. Ранее ООН предупредила, что блокада черноморских проходов может привести к мировому продовольственному кризису. Украина – один из крупнейших в мире экспортеров зерна, кукурузы и подсолнечного масла. Насколько сильной картой в руках России является угроза продолжать блокирование портов Черного моря?

- Да, Россия может эффективно использовать эту карту. Мы можем наблюдать влияние такого поведения России уже и в наших магазинах, где цены на продукты существенно выросли. По сути, такие морские блокады и давление на цепочки продовольственных поставок стали в руках России еще одним оружием, которое Российская Федерация систематически использует в своем противостоянии с Западом. Использует точно таким же образом, каким она использует зависимость многих западных стран от российских энергоресурсов.

Безусловно, Россия способна спровоцировать продовольственный кризис в третьем мире. Российская пропаганда уже ведет соответствующую подготовку к этому, уже сейчас заранее объясняя, что виновником этого кризиса будет Запад, который ввел антироссийские санкции.

- Глава МИДа Великобритании Лиз Трасс вчера заявила в Сараево, что считает опасными попытки каким-то образом умиротворить Владимира Путина. По словам Трасс, российскую агрессию нельзя умиротворить. На нее необходимо отвечать силой, и поэтому Запад должен быть непреклонным в обеспечении победы Украины военной помощью и санкциями. С аналогичным высказыванием ранее выступила и премьер Эстонии Кая Каллас, которая предостерегла коллег в странах ЕС от демонстрации Путину какой-либо слабости. Каллас сказала, что уступать Путину опаснее, чем провоцировать его. Какие настроения среди мировых лидеров сейчас заметнее, такие, как у Трасс и Каллас, или сдержанные, как, например, у Эмманюэля Макрона?

- Думаю, сейчас доминируют такие настроения, которые можно назвать гибридными. На уровне риторики поддержка Украине высказывается все решительнее. На Всемирном экономическом форуме в Давосе даже канцлер Германии Олаф Шольц убежденно говорил, что целью Запада должно быть поражение России в войне. Правда, в то же время он не сказал, что Украина должна в войне победить. Так что его заявление все-таки нельзя воспринять как совсем уж однозначный сигнал.

Однако очень важно, чтобы за риторикой следовали и соответствующие действия. Важно, чтобы в Украину шло тяжелое вооружение. Ситуация на фронтах довольно критическая, потому что война обходится Украине очень дорого. Я разговаривал с представителями Министерства обороны Украины, анализировал имеющиеся данные, и могу сказать, что Украина теряет оружие и боеприпасы за один день на 400 миллионов евро. Поставки оружия Украине пока в несколько раз уступают этим потерям.

Я занимался подготовкой доклада на эту тему, а на прошлой неделе побывал в Берлине, где встречался с советниками канцлера Шольца и представителями некоторых фракций в Бундестаге. Я говорил на этих встречах, что за риторикой западных политиков пока не поспевают практические шаги. Бундестаг принимал заявление о выделении Украине военной помощи на 2 миллиарда евро, но пока не видно, чтобы эта программа быстро претворялась бы в жизнь. Например, 100 немецких бронетранспортеров до сих пор ждут своей отправки в Украину. Хотя критически важно, чтобы эти бронетранспортеры уже находились бы в распоряжении украинской армии.

- Вчера несколько как раз немецких изданий сообщили, что между странами-членами НАТО существуют негласные договоренности не поставлять в Украину танки и боевые самолеты. Ведущие страны НАТО опасаются, что Россия может официально расценить поставки западных танков и боевых самолетов как вступление в войну, а затем принять военные ответные меры. Будет ли такая осторожность сохраняться до конца войны или возможный успех украинского наступления все-таки в один момент позволит Западу стать решительнее?

- НАТО в вопросе военной помощи Украине сейчас словно спит. НАТО как организация занимается сейчас в большей степени гуманитарной поддержкой Украины и обеспечением защиты территории своих стран-членов. Что же касается координации военной поддержки Украины, то со стороны НАТО сейчас слышна тишина, что, в общем-то, постыдно.

Можно вспомнить первую фазу войны, когда Польша хотела предоставить Украине свои самолеты, но желала при этом использовать США в качестве своего рода посредника. США не пошли на такую схему, но всем было понятно, что Польша, по сути, спросила у США разрешения на такую поставку. И поинтересовалась, будет ли действовать пятый пункт устава НАТО о коллективной безопасности, если Россия воспримет такие поставки как вмешательство Польши в войну.

Сейчас при обсуждении поставок Украине определенных вооружений Западом порой используется такая риторика, что, мол, не стоит поставлять Киеву такое вооружение, которое возможно эффективно использовать для поражения целей на территории России. Слышать такую риторику, конечно, грустно.

- В Венгрии на этой неделе был объявлен режим чрезвычайного положения. Премьер-министр Виктор Орбан объяснил его введение необходимостью дать правительству «пространство для маневра и возможность немедленного реагирования» на последствия войны в Украине. Почему Орбан прибегает к таким драматическим шагам? Хочет показать ЕС, что никакая другая экономика так сильно не страдает в Европе из-за антироссийских санкций, как страдает венгерская?

- Венгерская экономика действительно очень сильно связана с российскими энергоресурсами, но все-таки у нее не какое-то уникальное в этом смысле положение. В конце концов, от российских ресурсов очень сильно зависит и экономика Германии. Поэтому поведение Венгрии выглядит довольно постыдным. Уже несколько недель говорится о введении шестого пакета санкций Евросоюза в отношении России, но этот пакет до сих пор не принят, и во многом этот процесс тормозится именно Венгрией. Разумеется, это промедление дает прямые преимущества России, в том числе — и преимущества на поле боя.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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