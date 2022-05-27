Студия Postimees: способна ли РФ своими действиями в Черном море спровоцировать глобальный продовольственный кризис?

- Премьер-министр Италии Марио Драги вчера вечером поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего сказал журналистам, что Италия стремится восстановить экспорт зерна, заблокированного в портах Черного моря. Драги добавил, что не знает, есть ли надежда договориться с Путиным о снятии блокады с портов, но, учитывая серьезность ситуации, необходимо пытаться это сделать. Путину все реже стали звонить с просьбами остановить войну. Теперь он надеется, что ему станут звонить с просьбами выпустить украинское зерно на мировые рынки?

- Глава МИДа Великобритании Лиз Трасс вчера заявила, что считает опасными попытки каким-то образом умиротворить Владимира Путина. По словам Трасс, российскую агрессию нельзя умиротворить. Вместо этого нужно помогать Украине выиграть войну. С аналогичным высказыванием позавчера выступила и премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая предостерегла коллег в странах ЕС от демонстрации Путину какой-либо слабости, сказав, что уступать Путину опаснее, чем провоцировать его. Какие настроения среди мировых лидеров сейчас доминируют? Такие, как у Трасс и Каллас, или же такие, как у сторонников уступок?

- В Венгрии на этой неделе был объявлен режим чрезвычайного положения. Премьер-министр страны Виктор Орбан объяснил его введение необходимостью дать правительству «пространство для маневра и возможность немедленного реагирования» на последствия войны в Украине. Почему венгерский премьер прибегает к таким драматическим шагам?