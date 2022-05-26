Завтра электричество в Эстонии изрядно подорожает

Самой высокой — 226,10 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет утром с 8 до 9 часов, а самой низкой рано утром с 4 до 5 часов - 80,98 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве электричество в пятницу будет почти на два процента дороже, чем в Эстонии - 168,09 евро за мегаватт-час, что также является самой высокой ценой на рынке электроэнергии Nord Pool. В Финляндии электричество будет стоить столько же, сколько в Эстонии, т.е. 164,88 мегаватт-часа.

В ценовой зоне биржи электроэнергии Nord Pool в Эстонии средняя цена в апреле этого года составила 100,66 евро за мегаватт-час, что на 130,9 процента больше, чем в апреле 2021 года, когда среднемесячная цена составляла 43,60 евро за мегаватт-час.

При этом средняя биржевая цена электроэнергии в апреле была на 33,4% дешевле, чем в марте, и на 3,8% дешевле, чем в феврале, когда среднемесячные цены составляли 151,23 и 104,63 евро за мегаватт-час соответственно.